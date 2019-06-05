У якій сукні Іванка Трамп покинула Великобританію: стильні фото з аеропорту

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Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

37-річна Іванка Трамп здійснила низку офіційних виходів під час триденного туру у Великобританію. Однак прийшов час вирушати у наступне відрядження. Для перельоту у Нідерланди світловолоса модниця обрала яскраву літню сукню.

Донька президента США Іванка Трамп, яка водночас є його найближчим радником, склала батькові компанію під час його візиту до Великобританії. 37-річна американка продемонструвала кілька елегантних виходів, якими зачарувала прихильників. Однак для перельоту у Нідерланди Іванка Трамп обрала легкий літній образ.

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Дочка президента США прибула в аеропорт Гааги у білій сукні з тонкої тканини. Яскравим акцентом стали червоні квіти, які прикрашали вбрання по всій довжині. На спідниці плаття був невисокий розріз, який оголював коліна стрункої Іванки Трамп. Образ доповнили білі туфлі-човники, сумка-шопер в тон і сережки з масивних перлин.

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Іванка Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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