У Японії знайшли рідкісний мультфільм Діснея, який вважали втраченим

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Кадр з мультфільму Neck’n’Neck
Кадр з мультфільму Neck’n’Neck / edition.cnn.com

Японський дослідник історії мультиплікації Ясуші Ватанабе знайшов діснеївський мультфільм 1928 року, який до цього часу вважали втраченим.

Виявилось, що стрічка Neck’n’Neck протягом 70 років зберігалась в його ж колекції, передає CNN.

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Дослідник купив фільм за 400 японських єн або 4,4 долара (за тогочасним курсом) в Осаці, коли ще був студентом.


Кадр з мультфільму Neck’n’Neck

Мультик триває лише дві хвилини і розповідає про Освальда – кролика-щасливчика, якого переслідує пес-патрульний. Проте це скорочена версія мультиплікації, яку вважали втраченою. Є розширена версія, яка тривала до п’яти хвилин.


Кадр з мультфільму Neck’n’Neck

Ватанабе усвідомив, що володіє рідкісною знахідкою, тільки після того, як прочитав книгу "Освальд кролик-щасливчик: пошуки втрачених мультфільмів Діснея", автором якої є колишній аніматор студії Девід Боссерт. 


Кадр з мультфільму Neck’n’Neck

Після цього японський дослідник зв'язався з аніматором і "Архівом Уолта Діснея", де йому підтвердили, що це дійсно стрічка, яку вважали зниклою.

Оскільки я був шанувальником Діснея багато років, я радий, що зміг зіграти роль у відкритті,
– сказав Ватанабе.

Теги: LifeStyle Кіно Японія
Джерело: Lifestyle
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