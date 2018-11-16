У Японії знайшли рідкісний мультфільм Діснея, який вважали втраченим

Японський дослідник історії мультиплікації Ясуші Ватанабе знайшов діснеївський мультфільм 1928 року, який до цього часу вважали втраченим.

Виявилось, що стрічка Neck’n’Neck протягом 70 років зберігалась в його ж колекції, передає CNN.

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Дослідник купив фільм за 400 японських єн або 4,4 долара (за тогочасним курсом) в Осаці, коли ще був студентом.



Кадр з мультфільму Neck’n’Neck

Мультик триває лише дві хвилини і розповідає про Освальда – кролика-щасливчика, якого переслідує пес-патрульний. Проте це скорочена версія мультиплікації, яку вважали втраченою. Є розширена версія, яка тривала до п’яти хвилин.



Кадр з мультфільму Neck’n’Neck

Ватанабе усвідомив, що володіє рідкісною знахідкою, тільки після того, як прочитав книгу "Освальд кролик-щасливчик: пошуки втрачених мультфільмів Діснея", автором якої є колишній аніматор студії Девід Боссерт.



Кадр з мультфільму Neck’n’Neck

Після цього японський дослідник зв'язався з аніматором і "Архівом Уолта Діснея", де йому підтвердили, що це дійсно стрічка, яку вважали зниклою.

Оскільки я був шанувальником Діснея багато років, я радий, що зміг зіграти роль у відкритті,

– сказав Ватанабе.