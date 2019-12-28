У зручній сукні від Michael Kors: Кейт Міддлтон завітала у пологовий будинок в Лондоні – фото

У листопаді 2019 року стало відомо, що Кейт Міддлтон таємно працювала два дні у пологовому відділенні Кінгстонського госпіталю на південному заході Лондона. Однак тільки сьогодні, 28 грудня, у мережі з'явилися фото з візиту дружини принца Вільяма.

Нові знімки з'явилися на офіційному інстаграм-акаунті герцога і герцогині Кембриджських. Для практики у пологовому будинку Кейт Міддлтон одягнула сукню довжини міді з геометричним принтом з колекції Michael Kors, вартістю близько 250 доларів.

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Вбрання Кейт доповнила чорними колготками і ботильйонами у тон. Стилісти підібрали вишукані аксесуари для "аутфіту" герцогині – сережки з діамантами від Kiki McDonough, які коштують близько 3000 доларів.

У підписі в публікації є уривки з офційного листа Кейт Міддлтон, у якому вона оцінила скромну і безцінну роботу працівників медичного закладу щодня. На світлинах дружина принца Вільяма позує разом з персоналом лікарні, а також з новонародженими малюками і їхніми батьками.

"Хоча це було не перше моє знайомство з роботою акушерок, в цей раз у мене склалося більш повне уявлення про те, який вплив ви надаєте на всіх, кому ви допомагаєте. Під час свого перебування в лікарні я разом з акушерками проводила щоденні обходи. Я була так зворушена довірою, яку люди надавали мені, ділячись своїм досвідом і відкрито говорячи про свої страхи. Я також багато часу провела в післяпологових палатах. Ви працюєте не покладаючи рук протягом ночі, щоб підтримати людей, які тільки що опинилися в найбільш уразливому положенні. Ви щодня стаєте свідками сили, болю і неймовірною радості", – написала герцогиня Кембриджська.



Візит Кейт Міддлтон у пологовий будинок у Лондоні / Instagram / @kensingtonroyal



Візит Кейт Міддлтон у пологовий будинок у Лондоні / Instagram / @kensingtonroyal



Візит Кейт Міддлтон у пологовий будинок у Лондоні / Instagram / @kensingtonroyal



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