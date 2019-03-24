У звабливій сукні та з примарним танцівником: співачка Пінк презентувала ефектний кліп

Популярна американська співачка Пінк презентувала у мережі свою нову відеороботу. Для зйомок кліпу Walk Me Home артистка приміряла елегантну сукню з чималим розрізом на нозі.

Прихильники співачки Пінк вже звикли бачити її у бунтарських образах, які вона доповнює шкіряною курткою або ж зухвалим спортивним одягом. Та цього разу для зйомок кліпу вона приміряла кардинально інший образ.

Читайте також: Співачка Кончіта Вурст епатувала в новому образі: фото та відео

Очікувана прем'єра треку Walk Me Home відбулась ще у лютому 2019 року. А вже за місяць артистка показала ефектний кліп, який для неї створив Майкл Грейсі – автор фільму "Найвеличніший шоумен".

У ролику Пінк ходила спустошеними нічними вулицями міста. Зірка обрала розкішну червону сукню, в якій продемонструвала струнку фігуру і ноги. До вбрання Пінк підібрала взуття на підборах. У такому елегантному образі артистка станцювала з примарним чоловіком, продемонструвавши свою хореографічну майстерність.

Дивіться новий кліп Пінк на пісню Walk Me Home: відео

У своєму блозі Пінк зізналась, що трек Walk Me Home увійде до її 8 студійного альбому Hurts 2B Human. Його презентацію співачка запланувала на квітень 2019 року.