У звабливому мокрому купальнику: Ольга Куриленко засвітила сідниці та інтимні частини тіла

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Ольга Куриленко
Ольга Куриленко / Instagram / @olgakurylenkoofficial

Відома у всьому світі акторка Ольга Куриленко, яка родом з України, також похизувалася знімками зі свого вікенду. 39-річна актриса сексуально засвітила свою фігуру під час відпочинку, демонструючи не лише пружні сідниці, але й інтимні частини тіла.

Серпень виявився надто активним на відпустки у шоу-бізнесі. Чимало знаменитостей відправилися на відпочинок в Італію, як Майлі Сайрус, чи, наприклад, в Грецію, як Белла і Джіджі Хадід. Знаменитості публікують фото з курортів, демонструючи всі розкішні фігури. Тому українка Ольга Куриленко вирішила підтримати так званий флешмоб і оприлюднила звабливе фото, ностальгуючи за своїм вікендом.

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На сторінці в Instagram 39-річна актриса опублікувала світлину, під якою написала, що сумує за відпочинком.

Сумую за своїми канікулами і басейном,
– підписала фото Ольга Куриленко.

На знімку струнка знаменитість виринає з води, спираючись руками на бетонні плити поруч з ним. Така поза забезпечила Ользі підкреслення тонкої талії, а також відмінну демонстрацію пружних сідниць.

Ольга Куриленко
Ольга Куриленко / Instagram / @olgakurylenkoofficial

Варто додати, що близько тижня тому акторка опублікувала подібне фото у тому ж самому купальнику. Вона позувала перед камерою лежачи в басейні. Саме на цьому кадрі 39-річна Ольга Куриленко засвітила інтимні частини тіла.

Ольга Куриленко
Ольга Куриленко / Instagram / @olgakurylenkoofficial

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Теги: LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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