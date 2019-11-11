Учасник гурту Mozgi чекає на поповнення в родині: деталі

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Учасник гурту Mozgi Дядя Вадя
Учасник гурту Mozgi Дядя Вадя / Facebook /@MOZGIband

Талановитий виконавець Вадим Фьодоров, більш відомий під сценічним псевдонімом Дядя Вадя, відверто зізнався, що чекає на другу дитину. Про це співак оголосив під час зйомок новорічного шоу "Привіт, 20-ті!". Вже наступного року вони з дружиною стануть щасливими батьками доньки.

Артист поділився новинами про поповнення в родині після зйомок новорічного шоу "Привіт, 20-ті!". Дяда Вадя розповів, що вже наступного року вони з дружиною стануть батьками другої дитини. Артист вже виховує сина Олексія. 

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Допис, поширений Vadim Fedorov (@d.vadya_mozgi)

Наступного року я очікую поповнення у своїй родині. Ми з дружиною чекаємо народження дитини, це дуже важлива подія для нас у 2020 році,
– повідомив Дядя Вадя.

Музикант також розсекретив стать майбутньої дитини. Він розповів, що ім'я для майбутньої доньки обрав його син самостійно. 

Він запитав – а можна так, щоб спочатку не називати? Якщо вона буде кричати, коли народиться, ми назвемо її Аріна, а якщо буде спати весь час – Соня, Софочка,
– розповів артист. 

Дядя Вадя досить часто відпочиває з сином. Разом вони відвідали шоу VISLOVO гурту "Время и Стекло", полетіли з колегами на відпочинок до Греції. Судячи з інстаграму Дяді Ваді, його син товаришує з Андрієм, сином колеги Потапа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vadim Fedorov (@d.vadya_mozgi)

Що відомо про гурт Mozgi?Це український гурт танцювальної електронної музики. За самовизначенням гурту, їхня музика поєднує "західні біти із східними мотивами", а також електро-хауз із хіп-хопом. У вересні 2014 року учасники представили дебютний кліп "Аябо". У серпні 2015 року гурт презентував свій дебютний альбом "Электрошаурма". Логотип гурту розроблений на основі емблеми лейблу MOZGI Entertainment. Учасники гурту виступають у чорному вбранні.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові діти
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