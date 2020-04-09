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Учасник гурту MOZGI Позитив зробив тест на коронавірус: результат

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Позитив і Потап / Укрмедіа

Учасники гурту MOZGI Олексій Завгородній і за сумісництвом музичний продюсер гурту Потап, випустили другу серію власного шоу 2POPODCAST. Під час розмови Позитив розповів Потапові про те, що зробив тест на коронавірус – він виявився негативним.

Учасники гурту MOZGI щосереди у форматі подкасту обговорюють важливі питання на різноманітні теми. Так, на початку розмови Позитив заявив, що провів діагностику на виявлення коронавірусу, хоча й не мав права цього робити, однак у нього з’явилася така можливість, тож він вирішив нею скористатися.

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За його словами, симптомів захворювання у нього не було, однак він вирішив перестрахуватися.

До мене додому приїхала медсестра в екіпіруванні. Поміряла пульс і зробила перший тест на грип. Він виявився негативним. Потім вона взяла мазок з носа і горла – цей тест робиться добу. Статус – теж негативний,
– розповів Позитив.

Потап і Олексій Завгородній у своєму новому шоу 2POPODCAST розповідають одне одному про свої карантинні будні, про те, як створювали музичні заставки для всеукраїнських шкільних уроків по телебаченню.

У першому випуску Потап і Позитив також говорили про те, чим зайнятися на карантині, як уникнути паніки, порівнювали реальне й онлайн життя, а також телефонували Монатіку.

Новий проєкт Потапа і Позитива 2POPODCAST: дивіться відео

 

Теги: LifeStyle Музика Потап Время и Стекло
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