Учасник "Океан Ельзи" Мілош Єліч вчетверте стане батьком

Один із учасників гурту "Океан Ельзи" невдовзі вчетверте стане батьком. Мова йде про сербського музиканта Мілоша Єліча, який розкрив таємницю про майбутню дитину під час рідкісного публічного виходу з дружиною.

Колектив "Океан Ельзи" хоч і має шалену популярність як в Україні, так і за її межами, однак його учасники ведуть досить скромне життя. Музиканти часто уникають публічності, а їх рідкісні виходи отримують фурор.

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Так, на прем'єру фільму "Месники: Фінал" у Києві завітав 37-річний клавішник Мілош Єліч. Музикант прийшов на кіноподію з чарівною дружиною Наталією та дітьми. Однак не це привернуло чималу увагу ЗМІ. Дружина учасника "Океан Ельзи" перебуває на останніх місяцях вагітності. Перед камерами фотографів чарівна Наталія засвітила округлий живіт, який підкреслила сірою сукнею.

Відео рідкісного виходу пари одразу ж розмістили прихильники гурту. На сторінці в Instagram вони не стримували свого захвату від новини та засипали сторінку привітаннями.

Мілош Єліч – сербський музикант, клавішник та аранжувальник, який приєднався до популярного колективу у 2004 році. Тоді він працював над аранжуванням музики для струнного квартету акустичної програми "Тихий Океан". Це і тало початком його співпраці з гуртом. Окрім цього, Мілош Єліч активно створює авторську музику для театральних вистав, кіно чи акустичних проектів.

Щодо особистого життя, то музикант щасливо одружений з Наталією Єліч. Пара виховує трьох дітей, а згодом у їх сім'ї відбудеться поповнення.