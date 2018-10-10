Учасника Нацвідбору Євробачення-2019 побили троє невідомих у київському мето

Після Дзідзя та продюсера Ольги Цибульської напади на українських зірок, схоже, що не припиняються. Жертвою хуліганів став учасник Національного відбору Євробачення Андрій Хаят, більш відомий під псевдонімом KHAYAT.

Український виконавець залишив у соціальній мережі в Instagram-Stories фото, на якому він зображений з побитим обличчям. За його словами, після одного інтерв'ю він відправлявся з напарниками на акустичний концерт. Але у вагоні київського метро на нього напали троє невідомих, які схожі на тих, хто "нещодавно вийшов з місць позбавлення волі".

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Андрія Хаята (KHAYAT) побили в Києві / Instagram / @ado.khayat

У вагоні метро до нас підійшло троє хлопців, один з них каже: "Це ти з телевізора?" Я звик до того, що люди впізнають мене, я завжди простягаю руку, щоб привітатися. А тут замість того, щоб привітатися, людина б'є тебе в обличчя!

– повідомив виконавець для "КП" в Україні".

KHAYAT додав, що найбільше побили його музиканта, а в момент інциденту у вагоні метро перебували четверо нацгвардійців, але жоден з них не допоміг артистам. Сам же учасник Нацвідбору Євробачення почувається добре і знімати побої чи писати заяву до поліції не буде: "Побої я не знімав, тому що мені це зараз не потрібно. З поліцією ніяких справ не хочу мати. Все одно це ні до чого не приведе. В Україні так все відбувається, що внаслідок якихось подій можеш стати обвинуваченим. Мені не потрібні розбірки. Слава Богу, що не було ножа або ще чогось".

Які схожі випадки нещодавно траплялись в шоу-бізнесі?Жертвою нападів більше місяця тому став український артист Дзідзьо. Інцидент трапився перед ефіром на "Хіт ФМ" 28 грудня 2018 року. Тоді ж артист та його представниця стверджували, що ймовірним ініціатором нападу був Михайло Мішков, який раніше приїжджав до офісу виконавця із заявами, що є співвласником компанії DZIDZIO. Від удару нападників у Дзідзя розірвалася барабанна перетинка і через це гурт скасував новорічні концерти, а поліція Києва порушила кримінальну справу.



Незадовго після цього випадку, 23 січня, у Борисполі на Київщині стався напад на директора Олі Цибульської, Олександра. Чоловік не отримав серйозних травм від зловмисників, але найбільше постраждало його обличчя. Наразі Олександр вже не в лікарні і вже приступив до роботи. Дзідзьо та Оля Цибульська нещодавно поріднились, ставши кумами, але вони не пов'язують між собою ці прикрі випадки.