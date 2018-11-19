Учасниця гурту Spice Girls Мелані Браун розповіла про спробу самогубства: моторошні подробиці

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Мел Бі
Мел Бі / www.instagram.com/officialmelb

Екс-учасниця групи Spice Girls Мелані Браун (Мел Бі) розповіла про те, як намагалася покінчити життя самогубством. За її словами, вона випила близько 200 таблеток аспірину 11 грудня 2014 року.

Про це Мелані розповіла у своїй книзі "Brutally Honest", пише британське видання The Sun.

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Незважаючи на популярність, співачка розповіла, що почувала себе жахливо і самотньо.

Як тільки я з'їдала таблетку, в голові звучало питання: "Ти впевнена?" І я брала ще й ще. 10, 50, 100, 150 і так далі. Я все ще пам'ятаю той страх, паніку і абсолютну плутанину в голові. Потім все стало чорним, і я впала на коліна. Я відчувала, що життя в мені згасає,
– зізналася Мел Бі.

Після спроби самогубства співачка намагалася вибратися з квартири, щоб бігти в лікарню, однак допоміг їй, доставивши у лікарню, лише охоронець, якому вона зателефонувала. У цей час, за словами Мелані, її чоловік Стівен Белафонте заважав їй зробити це.

Крім цього, Мел Бі заявила, що чоловік потайки записував їхні інтимні сцени на відеокамеру, щоб потім шантажувати її цим. 

Нагадаємо, що в грудні 2017 року Мелані Браун та її другий чоловік Стівен Белафонте офіційно розлучились після 10 років шлюбу. Опіку над спільною донькою Медісон розподілили на двох батьків. Ще на початку минулого року Мелані Браун заявила про знущання Стівена, – за її словами, він постійно бив співачку та погрожував розправою у разі розлучення. Також було оприлюднено пікантні деталі, де Белафонте застукали у сексі втрьох з нянею їхніх дітей.

Теги: LifeStyle Музика Spice Girls Зіркові розлучення Самогубство
Джерело: Lifestyle
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