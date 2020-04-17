Учасниця "Холостяк-10", яка є помічницею депутата Мосійчука, знялась в еротичній фотосесії 18+

Ольга Виноградова, яка стала учасницею популярного шоу "Холостяк" на телеканалі "СТБ", вирішила звабити усіх в мережі, продемонструвавши своє оголене тіло в етно-фотосесїі.

Нові знімки з'явились на фейсбук-сторінці політика Ігора Мосійчука, який похвалився результами співпраці його двох помічниць – етно-фотографа Анни Сенік (псевдонім Ładna Kobieta) та Ольги Виноградової з 10 сезону шоу "Холостяк". Еротична фотосесія мала назву "Ранкова мара", а на ній модель Оля продемонструвала усю красу тіла в оголеному вигляді.

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"Українська еротика в національному стилі – це сучасно і головне, це красиво!" – прокоментував фотосесію Мосійчук.

На фотографіях можна побачити, як Ольга для переконливості образу традиційної української жінки заплела одну косу з червоною стрічкою та, лежачи на ліжку, виглядала у вікно, повернувшись до фотографа спиною та сідницями. Додамо, що фотосесія відбувалась ще у 2018 році до проєкту "Холостяк" і фотографії є архівними.

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Нагадаємо, що 22-річна Ольга Виноградова стала однією з 16 учасниць фінального етапу проєкту "Холостяк" і бореться за серце головного холостяка країни – Максима Михайлюка. Відомо, що вона народилася у Дружківці у Донецькій області, проте останні 5 років живе в Києві. Окрім того, що працює у Верховній Раді України помічницею народного депутата, вона має власну справу – за її словами, вирощує і продає "город на підвіконні".