Учасниця "Топ-модель по-українськи" зачарувала Іраклі Макацарію: ніжні фото

Розважальний проєкт "Топ-модель по-українськи" не припиняє дивувати глядачів незвичними конкурсами та зірковими гостями. За словами організаторів шоу, у новому випуску учасниці матимуть змогу попрацювати у тандемі зі знаменитим холостяком – Іраклі Макацарією. А одна манекенниця навіть підкорить зірку своїм образом.

Як повідомляють представники Нового каналу, Іраклі Макацарія спільно з учасницями шоу покажуть 6 стадій розвитку стосунків: від першого побачення до очікування малюка. Роль майбутньої мами дісталась учасниці "Топ-модель по-українськи" Анастасії Рудій.

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"Завдання дівчат на фотосесії – не просто мліти перед Іраклі, а бути режисером зйомки. Пропонувати креативні мізансцени, пози, самостійно вибудувати кадр. Хочу, щоб вони чітко ставили завдання нашому холостяку і розуміли, як це виглядає збоку. Сподіваюся, вони не розгубляться і опанують себе поруч зі справжньою зіркою", – поділилась експертка шоу і фотограф Соня Плакидюк.

Анастасія Руда прийшла на знімальний майданчик у широкій сукні та округлим животом, що викликало усмішку в Іраклі Макацарії. Зворушливу фотосесію створили у стилі сімейної зйомки в квартирі, а учасники настільки вжились у роль майбутніх батьків, що виникло враження, що Іраклі та Настя вже давно одружені.

Мені постійно говорять, що я не можу нічого, крім як бути сексуальною і спокусливою. А в усіх інших ролях – дівчини на першому побаченні, нареченої, дружини в першу шлюбну ніч – мені б довелося бути сексі. Тому я вибрала найспокійнішу і найнезвичнішу для себе роль,

– розповіла Настя Руда.



Учасниця шоу Настя Руда / Пресслужба

А от холостяк Іраклі Макацарія не приховував, що завмер від появи "вагітної" моделі. За лічені секунди Настя Руда зачарувала грузинського продюсера, про що він зізнався журналістам після зйомки.

Вона така гарна дівчина. Коли побачив її – не міг відвести очей. Я був упевнений, що вона зможе показати під час фотосесії потрібну емоцію,

– додав Іраклі.

Чим учасниці ще здивують Іраклі Макацарію та чи продовжить він спілкування з Анастасією Рудою – глядачі побачать вже у шоу "Топ-модель по-українськи".



Іраклі Макацарія на романтичній фотосесії / Пресслужба



Іраклі Макацарія у шоу "Топ-модель по-українськи" / Пресслужба