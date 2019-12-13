Учасниця "Топ-модель по-українськи" закохалась в експерта проєкту

Популярний розважальний проєкт "Топ-модель по-українськи" продовжує підкорювати глядачів. Однак не тільки стильні фотосесії та фешн-завдання привертають увагу глядачів. Здається, на шоу з'явились романтичні почуття.

Як повідомляють представники Нового каналу, власниця салону краси із Запоріжжя Катя Куліченко, більш відома як Тьотя Мотя, закохалась у Володимира Демчинського.

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За кілька тижнів шоу "Топ-модель по-українськи" манекенниця відзначалась романтичними витівками. То Тьотя Мотя фліртувала і навіть цілувалась перед камерами з колишнім учасником шоу Єгором Степаненком, то вже натякнула на симпатію до експерта Володимира Демчинського. Після фотосесії вона попросила суддю шоу віднести її на бекстейдж на руках, після чого мріяла про чергове побачення з ним. Про симпатію дізнались учасниці проєкту, які вирішили пожартувати з Каті Куліченко.

Ми знаємо, що Каті дуже подобається один хлопець – Вова Демчинський. І коли вона втомилася і розклеїлася, ми, щоб її підбадьорити, видрукували фотографію Вови в самих шортах! Бачили б ви обличчя Каті в момент, коли ми подарували їй знімок. Вона то червоніла, то блідла, але не могла відвести очей,

– розповіла Наталія Масловська.



Володимир Демчинський – експерт шоу / Пресслужба

Та вже наступного дня Тьотя Мотя отримала записку від експерта проєкту. У ній Володимир Демчинський запросив модель на весілля. Щоправда, і інші учасниці візьмуть участь у вінчальній фотосесії. Однак Катя Куліченко переконана, що це було особливе звернення.

"Нічого я не закохалася! І не на 100%, а тільки на 99%. Ніколи в житті не одягала весільну сукню, і заміжньою теж ніколи не була. Тому дуже хвилююся... Я одягла весільну сукню, і відразу стала такою легкою, ніжною, витонченою. Але потім Вова зазирнув на бекстейдж і побачив мене в шлюбній сукні! Але ж нареченому не можна дивитися на наречену до весілля. Погана прикмета! Сподіваюся, це не завадить мені відмінно показати себе на фотосесії і ще більше сподобатися Володимиру", – поділилась Тьотя Мотя.



"Топ-модель по-українськи" / Пресслужба



Учасниця шоу Тьотя Мотя закохалась в експерта / Пресслужба