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Учасницю шоу "Холостяк" засудили за порушення карантину заради фотосесії

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Лея Верич / Instagram / @leyavierich_27

Учасниця десятого сезону шоу "Холостяк", модель Лея Верич зазнала осуду в мережі через порушення правил карантину заради фотосесії.

Лея Верич, яка прославилася участю у реаліті-шоу "Екси", а тепер стала однією з учасниць найромантичнішого проєкту країни "Холостяк", викликала обурення своєю поведінкою в мережі. Зірка не дотрималася карантинних заходів та відправилася на фотозйомку. Такий вчинок моделі викликав обурення у її прихильників. На адресу Леї надійшла велика кількість гнівних повідомлень. 

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Лея Верич опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі серію світлин, які зробила на озері на Позняках під час карантину. 

Не робіть так, як я! Зараз дуже важливо дотримуватися карантину. В цьому я вчора особисто переконалася. Ми поїхали на озеро на 15 хвилин, щоб зробити декілька кадрів. Після цього я отримала порцію негативу в особистих повідомленнях. Люди писали з такою злістю, ніби я особисто заразила їх коронавірусом. Живіть спокійно, я сиджу вдома,
– розповіла модель. 

Зазначимо, станом на ранок 26 березня в Україні підтвердили 164 випадки захворювання коронавірусом. 5 людей померли від хвороби, одному пацієнту вдалося одужати. Загалом у світі діагностували 475 170 інфікованих осіб. Серед них 21 358 летальних випадків. 114 787 людей повністю одужали.


Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Холостяк 10 сезон дивитися онлайн LifeStyle
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