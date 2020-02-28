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Участь гурту Go_A в Євробаченні-2020 опинилась під загрозою: роботу НСТУ заблоковано

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Роботу НСТУ заблоковано: відома причина / 24 Канал

Вже у травні 2020 року в нідерландському Роттердамі пройде наймасштабніше вокальне шоу року – конкурс Євробачення. Україну представлятиме колоритна група Go_A. Однак їхня участь опинилась під загрозою: рахунки UA: Суспільного або ж НСТУ заблокували через чималий борг.

Про це йдеться на офіційному сайті Національної суспільно телерадіокомпанії України. За їхніми словами, суд заблокував усі рахунки через борг у близько 11 мільйонів євро. Відповідно НСТУ не може розпоряджатись коштами та виділити їх на поїздку гурту Go_A на Євробачення-2020 у Роттердамі. Окрім цього, під загрозою опинилась трансляція Олімпіади в Україні. 

Важливо: Переможцями Нацвідбору на Євробачення-2020 стали Go_A

"Наразі арешт рахунків уже унеможливив підготовку до трансляції Олімпіади-2020, блокує забезпечення участі України в Євробаченні-2020, зупинив запуск нових проєктів Суспільного, зокрема, запуск нової суспільної студії в ефірі телеканалу UA: Перший. Найближчим часом арешт також призведе до повної зупинки діяльності телерадіокомпанії, адже заблокована можливість здійснювати необхідні видатки для роботи національних телеканалів мовника", – заявили представники НСТУ. 

В НСТУ пояснюють, що борги отримали "у спадок". Ще у 2010 році Національна телекомпанія України мала співпрацю з компанією Euronews. Було це до створення Суспільного мовника. Згодом із бюджету припинили виділяти кошти на оплату ліцензійних платежів. Ці кошти накопичились у чималий борг, який сягає 11 мільйонів євро. 

Представники Суспільного вже звернулись до Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів, Міністерства культури, молоді та спорту й Міністерства юстиції України, проте не отримує відповіді та підтримки з боку держави. Окрім чималого боргу, вони ще мають додатково заплатити понад півтора мільйона євро виконавчого збору. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle
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