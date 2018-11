Українець Сергій Полунін знявся у новому кліпі Hozier: відео

Всесвітньо відомий український танцівник Сергій Полунін став зіркою нового відеокліпу співака Hozier на пісню "Movement".

Відео опубліковано 14 листопада на офіційному YouTube-акаунті ірландського артиста Hozier. Відомо, що кліп на пісню "Movement" з майбутнього альбому, а його реліз запланований на початок наступного року.

Українська зірка світового балету Сергій Полунін повстав у декількох образах, які знаходяться в свідомості однієї людини і постійно борються між собою. Однак ця боротьба з власними демонами не допоможе втекти від самого себе.

До слова, українець отримав чималий успіх раніше завдяки кліпу Hozier на пісню "Take Me to Church".

"Дякую Hozier за натхнення. І мої вітання за чарівну пісню", – написав танцівник на своїй сторінці в Instagram.

Hozier – Movement: дивіться відео

Хто такий Сергій Полунін?Сергій, який родом з міста Херсон, вже у 17 років пішов у великий балет. Тоді його прийняли в трупу лондонського Королівського балету, а через два роки обрали наймолодшим прем'єром в історії. У 22 Сергій "втік" з Королівського балету і відправився шукати щастя і самореалізації в Росії. Згодом про нього дізнались у всьому світі.



У вересні минулого року Сергій Полунін потрапив у список найкращих чоловіків 2017 за версією британського журналу GQ. Після цього його часто почали запрошувати до участі в американських кінострічках і в модних фотосесіях.