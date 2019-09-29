Українка Катя Сільченко вийшла на подіум з голлівудськими зірками: пікантні фото

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Катя Сільченко на Тижні моди в Парижі
Катя Сільченко на Тижні моди в Парижі / Instagram / @kate.silchenko

У Парижі відгриміло одне з найефектніших фешн-шоу L'Oreal. За традицією, представники косметичного бренду запросили на подіум не тільки професійних моделей, але й знаменитостей, серед яких – українська дизайнерка Катя Сільченко.

У столиці Франції триває Тиждень моди, який прикував увагу всіх світових ЗМІ. У центрі подій – феєричне шоу L'Oreal, яке пройшло 28 вересня. Захід став одним з найбільш обговорюваних, адже на подіум вийшли голлівудські знаменитості, деякі з яких приміряли досить відверті вбрання без спідньої білизни. 

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Так, українська дизайнерка Катя Сільченко вийшла до глядачів у стильному костюмі, який ледь прикривав її груди. У мережі модельєрка поділилась враженнями від шоу, адже вона стала єдиною українкою, яка з'явилась на подіумі L'Oreal.

Це був не показ, а справжній гімн жінкам! Сильним, гідним, впевненим, веселим, шляхетним! Була така концентрація неймовірної енергії (відчуття, що ти в потоці): ми і сміялися, і плакали від щастя, музика заворожувала... Настільки сильно пробрало мене і кожного глядача в залі! 
– поділилась емоціями Катя Сільченко. 

Окрім українки, на подіумі можна було побачити Єву Лонгорію, Гелен Міррен, Світлану Ходченкову, Ембер Герд, Каміллу Кабелло, Даутцен Крус та інших. Знаменитості приміряли вбрання з осінньо-зимових колекцій знаменитих брендів Elie Saab, Balmain, Giambattista Valli, Karl Lagerfeld. Кілька образів відзначились пікантністю.

А от акторка Єва Лонгорія зуміла розчулити всіх учасників фешн-події. Під час шоу вона підійшла до свого маленького сина Сантьяго та отримала від нього ніжний поцілунок. Однак показ настільки втомив хлопчика, що, як тільки зіркова матуся взяла його на руки, він заснув. Не завадили Сантьяго ані феєрверки, ані гучні аплодисменти.

 

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Теги: Новини України Новини Франції LifeStyle Новини LifeStyle Тиждень моди Мода Єва Лонгорія Ембер Герд Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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