Українська акторка Світлана Барандич отримала перемогу на міжнародному кінофестивалі

Вітчизняне кіно продовжує підкорювати світ. Днями стало відомо, що українка Світлана Барандич перемогла у номінації "Найкраща акторка"на кінофестивалі в Ірландії.

Відповідну інформацію поширили представники посольства України в Ірландії. За словами дипломатів, перемогу акторка виборола на престижному Міжнародному кінофестивалі Річарда Гарріса, який щороку проходить у місті Лімерик. Світлану Барандич відзначили за майстерне виконання головної ролі у короткометражному фільмі "Анна".

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"Вітаємо акторку з України Світлану Барандич з перемогою у номінації на найкращу жіночу роль на Міжнародному кінофестивалі Річарда Гарріса, який відбувся 22-28 жовтня 2019 року в ірландському місті Лімерик", – написали дипломати.



Світлана Барандич отримала перемогу на міжнародному кінофестивалі / Пресслужба

Відомо, що короткометражний фільм "Анна" зняв режисер Декель Беренсон. Кінострічка розповідає про нелегку долю одинокої матері у невеликому промисловому місті. Жінка проживає на охопленому війною Сході України та мріє про краще життя для себе і дитини. Режисер порушив не тільки тему війни, але й нелегкого вибору життєвих цінностей, що відзначили експерти кінофестивалю.

Презентація українського кіно в Ірландії вже не вперше приносить успіх. У 2018 році журі фестивалю в Лімерику визнало "Викрадену принцесу" режисера Олега Маламужа найкращим художнім фільмом.