Українська акторка Світлана Барандич отримала перемогу на міжнародному кінофестивалі

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Світлана Барандич
Світлана Барандич / Пресслужба

Вітчизняне кіно продовжує підкорювати світ. Днями стало відомо, що українка Світлана Барандич перемогла у номінації "Найкраща акторка"на кінофестивалі в Ірландії.

Відповідну інформацію поширили представники посольства України в Ірландії. За словами дипломатів, перемогу акторка виборола на престижному Міжнародному кінофестивалі Річарда Гарріса, який щороку проходить у місті Лімерик. Світлану Барандич відзначили за майстерне виконання головної ролі у короткометражному фільмі "Анна". 

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"Вітаємо акторку з України Світлану Барандич з перемогою у номінації на найкращу жіночу роль на Міжнародному кінофестивалі Річарда Гарріса, який відбувся 22-28 жовтня 2019 року в ірландському місті Лімерик", – написали дипломати. 

Українська акторка отримала перемогу на міжнародному кінофестивалі
Світлана Барандич отримала перемогу на міжнародному кінофестивалі / Пресслужба

Відомо, що короткометражний фільм "Анна" зняв режисер Декель Беренсон. Кінострічка розповідає про нелегку долю одинокої матері у невеликому промисловому місті. Жінка проживає на охопленому війною Сході України та мріє про краще життя для себе і дитини. Режисер порушив не тільки тему війни, але й нелегкого вибору життєвих цінностей, що відзначили експерти кінофестивалю. 

Презентація українського кіно в Ірландії вже не вперше приносить успіх. У 2018 році журі фестивалю в Лімерику визнало "Викрадену принцесу" режисера Олега Маламужа найкращим художнім фільмом.

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Нагороди
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