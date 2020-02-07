Українська модель Алла Костромічова побувала на вечірці Періс Гілтон: фото

Американська діджейка і світська левиця Періс Гілтон відсвяткувала 39-ий день народження. Днями зірка влаштувала гучну вечірку, не зважаючи на те, що народилась вона 17 лютого. Серед запрошених гостей – топові моделі та українка Алла Костромічова.

Як манекенниця розповіла журналістам "Нового каналу", з Періс Гілтон вона познайомилась у 2014 році. Відтоді Алла Костромічова залюбки зустрічається з нею на світських заходах та підтримує дружні стосунки. Тому й не дивно, що українка опинилась однією з запрошених гостей на 39-річчі Періс.

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Вечірка пройшла на нью-йоркському Бродвеї, де у зіркової іменинниці є елітна квартира. На свято завітали Гайді Клум, Вінні Гарлоу та інші знамениті моделі. Вечірка пройшла з чималим розмахом, що було досить очікувано.

Що-що, а веселитися Періс вміє. І ця тусовка була неймовірною – я давно так не танцювала (прошу зауважити, без краплі алкоголю). Все проходило вдома у Гілтон, у її квартирі-лофт на Бродвеї. Було багато зіркових гостей – починаючи від Гайді Клум, Вінні Гарлоу і закінчуючи американськими стендап-коміками,

– розповіла Алла Костромічова.



Алла Костромічова запалила на вечірці Періс Гілтон / Пресслужба

Квартиру Періс Гілтон прикрасила спеціально до свята. Море гелевих кульок у вигляді єдинорогів і каблучок з діамантами, іграшкові поні, велика сцена з діджейським пультом – що тільки не вигадала іменинниця для свого свята. Періс Гілтон сама зіграла кілька каверів та розважала подруг ритмічними треками. На своє свято вона прийшла у мінісукні рожевого кольору, тому упродовж вечірки була в центрі уваги.

"Періс – справжня дівчинка. З нею завжди легко й весело. А головне, вона взагалі не зазнається. Незважаючи на образ зірки, при особистому спілкуванні Періс дуже мила і привітна. Це один із тих випадків, коли сценічний образ затьмарює реальний", – поділилась Алла Костромічова.



Періс Гілтон завчасно відсвяткувала день народження / Пресслужба

Не менш ефектно виглядала і модель Алла Костромічова. Українка прийшла на вечірку у стильній блискучій сукні асиметричного крою.



Алла Костромічова / Пресслужба