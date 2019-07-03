Українська модель Ірина Кравченко взяла участь у показі нової колекції Giorgio Armani: фото

У Парижі триває одна з найгучніших фешн-подій року – Тиждень моди. Чимало дизайнерів та легендарних брендів вже встигли презентувати свої нові колекції, а провідні моделі світу прокрокували подіумом. На заході журналісти LifeStyle 24 помітили і українську топ-манекенницю Ірину Кравченко.

Одним із найочікуваніших показів Тижня моди в Парижі була презентація новинок від легендарного бренду Giorgio Armani. Дизайнер створив розкішну колекцію "осінь-зима 2019/2020", яку й представив перед зірковими гостями. Подіум для кутюрного шоу Giorgio Armani Prive облаштували у знаменитому музеї Гран-Пале, а моделі показали вбрання з органзи, сукні з воланами та рюшами, незвичні прикраси і стильні спідниці.

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Проте не тільки ефектне шоу привернуло увагу вітчизняних журналістів. Однією з моделей, які крокували престижним подіумом, була українка Ірина Кравченко. На подіум вона вийшла у розкішній вечірній сукні з атласу. Вбрання було прикрашене бісером, що додало їй вишуканості.

Ми щойно завершили шоу Armani і це було, як завжди, неймовірно, жіночно, красиво, елегантно, ніжно,

– поділилась враженнями Ірина Кравченко.

Ірина Кравченко крокувала подіумом повз голлівудських та британських знаменитостей, які зайняли місця в першому ряді. Зокрема, гостями шоу Giorgio Armani Prive були Ніколь Кідман і Кіт Урбан, знаменита модель Сара Сампайо, племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер, сценарист Деміен Шазелл та Олівія Хамільтон, Нікі Хілтон.

Хто така Ірина Кравченко?

Українська топ-модель, родом із Запоріжжя. Дівчина закінчила звичайну місцеву школу та університет. За фахом 32-річна Ірина Кравченко є графічним дизайнером. Після закінчення університету Ірина Кравченко була викладачем малювання, тому і досі в її блозі з'являється чимало робіт, які вона створила у вільний час.



Розпочати модельну кар'єру українці порадила подруга-фотограф. Її знімки одразу ж потрапили до київського агентства, а згодом і в Нью-Йорку. Ірина Кравченко переїхала до США та уклала договір з однією з найуспішніших модельних агенцій – Ford. Наразі українська модель співпрацює з провідними брендами та глянцями.