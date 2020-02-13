"Українська пісня року": як пройшла музична премія Олега Винника та Михайла Поплавського

12 лютого у Національному палаці мистецтв "Україна" відбулася Національна музична премія "Українська пісня року", ініціаторами якої стали відомі українські виконавці Олег Винник та Михайло Поплавський.

Цю премію Михайло Михайлович започаткував в 2004 році. Зараз артист вирішив дати їй нове дихання, залучивши до роботи молодих виконавців. Ведучими урочистої церемонії були Катерина Осадча та Юрій Горбунов.

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Церемонія нагородження проходила під гаслом "Тримаймо разом українську хвилю!" і її призерами стали не тільки відомі виконавці, а й поети та композитори українських пісень. Серед учасників премії були такі зірки вітчизняного шоу-бізнесу, як NK, KHAYAT, TARABAROVA, Сергій Бабкін, Наталя Могилевська та інші.

Перед початком заходу відбувся брифінг, на якому були присутні Михайло Поплавський та Олег Винник. Саме вони вирішили відновити проєкт.

Ми прийняли рішення відзначити кращих виконавців країни, які створюють унікальну сучасну музику, тих, хто зміцнює нашу духовність, розвиває культуру і прославляє Україну у світі. А також тих, хто своєю багаторічною творчістю, просоченою національними традиціями, етнікою, любов'ю до своєї країни і музики, став легендою і прикладом для багатьох поколінь українців. Я вважаю, що необхідно підтримувати талановиту молодь і берегти надбання нації. Українська пісня повинна домінувати в національному теле- і радіопросторі,

– прокоментував Михайло Михайлович.



Брифінг перед початком музичної премії "Українська пісня року" / Фото: Пресслужба

Олег Винник наголосив на тому, що він щасливий, адже цей проєкт об'єднав легенд, які все своє життя присвятили розвитку української музики, а також тих сучасних виконавців, які популяризують україномовні композиції у всьому світі.

Молоді сучасні виконавці, що мають мільйонні перегляди на ютубі, повинні стояти на головній сцені країни поряд з метрами та отримувати свої заслужені нагороди. Саме вони – майбутнє нашої музики і української нації. Вперше відзначені композитори і автори відомих хітів, які співає вся країна. Їх також мають знати, нам є ким пишатися,

– каже Олег.



Олег Винниr на "Українській пісні року" / Instagram / @olegg.vynnyk

Кумир мільйонів Олег Винник також зазначив, що вірить в те, що "Українська пісня року" стане головною і найпрестижнішою музичною премією України і відбуватиметься щороку.

Над цьогорічним проєктом працювали прогресивні фахівці, які змінили його концепцію та надали сучасного забарвлення.

Головним режисером-постановником стала затребувана українська режисерка та кліпмейкерка Катя Царик. Вона внесла в цей масштабний проєкт багато новітніх технологій. Катя дивувала глядача неординарною подачею номерів, різноманітністю постановок. Кожен виступ був своєрідною виставою, не хотілося, щоб він завершувався. Акцент творці шоу робили на модерновості, технологічності та сучасній картинці, які гармонійно поєднувалися зі змістом композиції та яскраво доповнювали її.



Музична премія "Українська пісня року" / Фото: Пресслужба