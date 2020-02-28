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Українська співачка перенесла концерт в Італії через спалах коронавірусу

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Марія Бурмака / Пресслужба співачки

Виконавиця Марія Бурмака повинна була виступити з концертом у Римі 25 квітня. Але через епідемію коронавірусу в країні змушена перенести подію на травень.

Про це українська співачка повідомила в телеграм-каналі "Особливе з Соломією". Артистка наголосила, що на такі міри вона вирішила піти з командою через поширення вірусу. Попередньо концерт відбудеться в травні – 8, 9 або 16 числа. Натомість зірка пропонує прийти на її концерт українських слухачів – він відбудеться у Будинку звукозапису Українського радіо 5 березня.

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"Як відомо, зараз Італія є найбільшим центром поширення китайського коронавірусу в Європі. Зараз на" чобітку "багато закладів закривають на карантин. Відповідно, Марія сподівається, що в травні вже точно все пройде і концерт в Римі відбудеться", – йдеться в телеграм-каналі Вітвіцької.

Сама ж Марія Бурмака записала відеозвернення до своїх шанувальників.

Додамо, що днями студія Paramount також зупинила знімальний процес фільму "Місія нездійсненна 7" з Томом Крузом через спалах коронавірусу в Італії. Наразі зйомки у Венеції поставлено на паузу на три тижні.

Що відомо про епідемію коронавірусу в Італії? Коронавірус, поширення якого почалось з Китаю по всьому світу, швидко розповсюдився і Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху. Станом на 28 лютого, в Італії померли 17 людей, в яких виявили коронавірус. За останню добу кількість хворих виросла більш ніж на сотню – загалом кількість хворих на коронавірус Covid-2019 в країні становить 655 осіб. Найважча ситуація – в районі Ломбардії.

Загалом, кількість хворих на коронавірус у світі становить 80 тисяч людей (дані 28 лютого), більшість із них – у Китаї.
Померли від хвороби понад 2700 людей, одужали – понад 30 000 осіб.

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Автор: Уляна Журба
Теги: Коронавірус Covid-19 LifeStyle Новини LifeStyle Концерти
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