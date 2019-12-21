Українська стрічка "Плем'я" ввійшла до 50 найкращих фільмів десятиліття

Дебютний фільм режисера Мирослава Слабошпицького, який став проривом національного кінематографу, посів 48 позицію серед найуспішніших стрічок десятиліття за версією Rolling Stone. Це історія мовою жестів про драматичну історію дітей з вадами слуху. Картина побачила світ у травні 2014 року.

Американське видання Rolling Stone оприлюднило рейтинг найкращих фільмів, які вийшли в прокат протягом останніх десяти років. Серед голлівудських стрічок опинилася картина українського сценариста "Плем'я", яка по праву визнана найтитулованішим вітчизняним фільмом.

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Фільм опинився на 48 позиції, обійшовши науково-фантастичний "Чорна пантера" та драматичну роботу Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" з Леонардо Ді Капріо та Бредом Піттом в головних ролях. Стрічка "Плем'я" вже отримувала почесне звання "Прорив року" 2014 від Rolling Stone та спромоглася зібрати численні нагороди на Каннському кінофестивалі та премії Еврооскар.

Безрадісна драма, виконана глухонімим непрофесійним актором, що спілкується за допомогою мови жестів, перетворює сценарій "Володаря мух" на захоплюючу кінематографічну вправу,

– прокоментували представники Rolling Stone.

За дві години фільму глядачі не прочують жодного слова. На екрані лише мова жестів і жодного дубляжу чи субтитрів. Картина розповідає драматичну історію інтернату для підлітків з вадами слуху. Тут панують свої закони і щоб вижити в жорстокому світі, потрібно стати одним із "Племені". У фільмі є і любов, і інтриги, й неприхована жорстокість та насильство.

Плем'я: дивіться трейлер онлайн

Перші позиції рейтингу видання Rolling Stone

1. Місячне світло: дивіться трейлер онлайн

2. Соціальна мережа: дивіться трейлер онлайн

3. Корпорація "Святі мотори": дивіться трейлер онлайн

4. Юність: дивіться трейлер онлайн

5. Пастка: дивіться трейлер онлайн