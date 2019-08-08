Українське місто на воді: чому необхідно побачити Вилкове
Містечко Вилкове розташоване в дельті Дунаю, на самісінькому півдні України, де славетна річка впадає в Чорне море. Його називають "українською Венецією", однак, про це варто забути, адже розглядаючи колоритне місто, ви швидко забудете про гондоли.
Гастротур у Вилкове
Заснували місто російські старовіри ще в середині XVIII століття. Раніше це були звичайнісінькі плавні. Кожен із сьогоднішніх 72 островів доводилося формувати вручну, нагрібаючи мул і викопуючи канали. Їх тут ще називають Єріки.
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Колись у Вилкове діяв рибзавод, який славився на увесь Радянський Союз. На кадрах 1941 року видно, як рибу сортують за розміром і тісно втрамбовують у бочки.
Дивіться унікальні кадри з міста Вилкове у часи СРСР:
Стара світлина містечка Вилкове
Рибалки у Вилкове
Аби не заплутатись, куди відправляти солені оселедці, кожну бочку підписували – "Київ", "Сталіно", тобто Донецьк, "Львів" та "Петербург".
Бочки з рибою підписували назвами міст
У наші дні заводу вже нема, однак, кожен десятий мешканець – далі рибалка. У цих краях водиться аж 102 види риб, зокрема, вугор та осетрові.
Кожен десятий мешканець у Вилкове є рибалкою
Головний делікатес Вилкове незмінний вже багато років – дунайка. З неї готують навіть рублені котлети, борщ та голубці. Кажуть, саме оселедець і забезпечує довголіття місцевих жителів.
Дивіться неймовірні фото українського міста на воді:
Дельта Дунаю
Звісно, що гастромандри та прогулянки у човнах – це те, що найбільше манить туристів. Але, якщо ви вже сюди доїхали, то не полінуйтесь оглянути ще одне унікальне місце – дельту Дунаю.
Дельта Дунаю
Це наче лабіринт із заростей, які стали місцем гніздування тисяч птахів: пеліканів, лебедів, чапель і знаменитих орланів-білохвостих.
У дельті Дунаю мешкає безліч красивих птахів
Неймовірні пейзажі дельти Дунаю
До слова, у подорож візьміть з собою біноклі, бо пернаті не надто радіють допитливим туристам.
Фото: Ukraine Accommodation, Олександр Шаронов, Danube Delta Investment, Voestalpine.