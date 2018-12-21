Найкращі українські прем'єри 2018 року: що обов'язково варто подивитися

Український кінематограф у 2018 році подарував глядачам близько 40 фільмів, які захоплюють з перших хвилин. Стрічки представлені жанровим різноманіттям на будь-який смак аудиторії. Серед цих фільмів – чималий вибір історичного жанру, пригодницького та сімейного фентезі.

Журналісти LifeStyle 24 підбили підсумки року та зібрали для вас найкращі українські фільми, які необхідно подивитися кожному.

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Найкасовішою кінострічкою українського кінематографу в 2018 році став фільм "Скажене весілля", який за 3 тижні в прокаті зібрав 40 мільйонів гривень. Мультфільм "Викрадена принцеса" посів другу позицію, зібравши 36 мільйонів гривень. Картину продемонтували за кордоном у 50 країнах. Третю сходинку посіла популярна українська комедія "Свінгери", яка на початку року зібрала 22 мільйони гривень.

Пропонуємо вашій увазі найбільш захоплюючі кінострічки 2018 року:

Свінгери

Прем'єра фільму: 1 січня 2018

Режисер: Андрейс Екіс

У центрі сюжету – успішний бізнесмен Ігор, який протягом свого життя спробував геть усе і починає нудьгувати поруч із білявкою Ілоною. На іншому кінці міста, додому повертається втомлений лікар-пульмонолог Андрій, дружина якого, домогосподарка Ірина вимагає сексу, на який у нього немає сил. Саме бізнесмену Ігорю та дружині лікаря Ірині спадає на думку урізноманітними своє життя так званим "свінгер-паті", під час якого, з'являються нові персонажі.

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Свінгери 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Казка про гроші

Прем'єра фільму: 25 січня 2018

​Режисер: Олеся Моргунець-Ісаєнко

У центрі сюжету фільму – сільський хлопець Левко, який отримує від дядька у спадок млин. Через таке неочікуване збагачення, у нього прокидається справжня жага до грошей і він привласнює шинок єврея. Через деякий час Левко забирає у всіх останні гроші та втрачає керованість своїх дій. У нього зникає співчутливість та співпереживання за інших.

Казка про гроші 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Викрадена принцеса

Прем'єра фільму: 7 березня 2018

​Режисер: Олег Маламуж

Український 3D анімаційний мультфільм знятий за мотивами російської казки Олександра Пушкіна "Руслан і Людмила". У центрі сюжету – мандрівний артист Руслан рятує від недоброго чарівника княжну Людмилу.

Викрадена принцеса 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Легенда Карпат

Прем'єра фільму: 14 лютого 2018

​Режисер: Сергій Скобун

"Легенда Карпат" – це історичний бойовик, який розповідає про відомого Олексу Довбуша – ватажка опришків. Карпатська легенда розповідає про життя Олекси, який в дитинстві втратив матір після того, як її вбив місцевий пан. Подорослішавши, Олекса повертається у рідні Карпати, аби помститися за смерть найдорожої людини.

Легенда Карпат 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Брама

Прем'єра фільму: 26 липня 2018

​Режисер: Володимир Тихий

У центрі сюжету – бабка Прися, яка живе у Чорнобильській зоні, вживає галюциногенні гриби та дружить з русалками. Однак, таке життя бабки Присі скоро закінчується, бо вона отримує надприродній сигнал про катастрофу, яка незабаром станеться.

Брама 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Бобот та Енергія Всесвіту

Прем'єра фільму: 30 серпня 2018

​Режисер: Максим Ксьонда

Фільм "Бобот та Енергія Всесвіту" – це перша українська науково фантастична стрічка. У центрі сюжету – 12-річний хлопчик, який повинен врятувати світ. Його основна місія – зробити все для того, щоб землю не змогли поділити дві інопланетні цивілізації.

Бобот та Енергія Всесвіту 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Таємний щоденник Симона Петлюри

Прем'єра фільму: 5 травня 2018

​Режисер: Олесь Янчук

Фільм розповідає про життя та смерть головного отамана військ Української Народної Республіки – Симона Петлюру. Військовому діячу довелося залишити батьківщину. Деякий час він проживав у Польщі, після чого переїхав до Австрії, пізніше до Швейцарії. Через постійні переїзди він вирішив зупинитися у Франції, де поселилася значна частина української еміграції, однак там він спокою не знайшов.

Таємний щоденник Симона Петлюри 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Шляхетні волоцюги

Прем'єра фільму: 27 вересня 2018

​Режисер: Олександр Березань

Фільм "Шляхетні волоцюги" показує події у Львові під час Другої світової війни. Дівчині Христині життя приносить несподіваний сюрприз – браслет самого Олександра Македонського. Однак, саме такий артефакт хотіли мати і Гітлер, і Сталін. Отож, на шляхетних волоцюг покладена важлива місія – врятувати світ і допомогти дівчині.

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Шляхетні волоцюги 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Скажене весілля

Прем'єра фільму: 4 жовтня 2018

​Режисер: Влад Дикий

У центрі сюжету – дочка директора районного краєзнавчого музею, яка повертається із Франції. Однак, повертається не сама, а з темношкірим кардіохірургом Франсуа. Для батька це стає справжнісінькою несподіванкою і він усіма силами намагається зірвати весілля.

Скажене весілля 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Позивний "Бандерас"

Прем'єра фільму: 11 жовтня 2018

​Режисер: Заза Буадзе

Події фільму відбуваються на Донбасі у 2014 році. У центрі сюжету – завдання групи розвідників на чолі з позивним "Бандерас", які намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника Ходока біля села головного героя. Основа сценарію – щоденники нацгвардійця Сергія Башкова з позивним "Індіанець" та розповіді воїнів АТО.

Позивний "Бандерас" 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Донбас

Прем'єра фільму: 18 жовтня 2018

​Режисер: Сергій Лозниця

В центрі сюжету фільму – драма про життя в "ДНР" та "ЛНР". Фільм показує глядачу тринадцять історій, які пов'язані між собою. Основна ідея фільму – показати, що відбувалося в Донецьку та Луганську в 2014 році.

Донбас 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

DZIDZIO Перший раз

Прем'єра фільму: 25 жовтня 2018

​Режисери: Тарас Дронь, Михайло Хома

Дзідзя спіткала велика і глобальна проблема, яку він не може вирішити ні за допомогою грошей, ні за допомогою мами чи друзів. Його чекає неабияка делікатна справа, яку він повинен вирішити перший раз і дуже обережно.

DZIDZIO Перший раз 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Чорний козак

Прем'єра фільму: 1 серпня 2018

​Режисер: Владислав Чабанюк

Героїня фільму – козацька вдова Ганна, звертає увагу на те, що вночі їй хтось допомагає по господарству. Однієї ночі, підглянувши, вона бачить козака в чорному вбранні. Через деякий час, Ганна в нього палко закохується і дізнається про жахливу історію прокляття.

Чорний козак 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Дике поле

Прем'єра фільму: 9 листопада 2018

​Режисер: Ярослав Лодигін

Довгоочікувана стрічка "Дике поле" знята за мотивами відомого роману українського письменника Сергія Жадана "Ворошиловград". Український фільм перекладений 9 мовами світу. В центрі сюжету – повернення Германа до міста, в якому він виріс. Він вирішує провідати свого брата, який є власником бензоколонки в донбаських степах. Однак, брат Германа зник, а на його бізнес зазіхають інші люди.

Дике поле 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Король Данило

Прем'єра фільму: 22 листопада 2018

​Режисер: Тарас Химич

"Король Данило" – історичний бойовик, в основі якого полягає життя історичної постаті – Данила Романовича, відомого як Галицький. У центрі сюжету – тринадцяте століття, де у 1238 році Данило Галицький та його брат Василько розширюють володіння своїх земель. Вони завойовують замок тевтонського ордену. Полонений Данила – магістр, переконує його об'єдатися у боротьбі проти Хана Батия.

Король Данило 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Пригоди S Миколая

Прем'єра фільму: 13 грудня 2018

​Режисер: Семен Горов

У ценрі сюжету – сім'я, яка переїхала з мегаполісу до затишного будиночку в Карпатах. Опинилися вони перед одним з найочікуваніших дитячих свят – перед Днем Святого Миколая. Батьки вирушили в місто дітям за подарунками, залишивши Артема та Полю вдома самих. Саме в цей час до діток завітав "Святий Миколай", який є злодієм на прізвисько "Кабан". Діти повинні будь-яким чином завадити злодію зробити брудну справу.

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Пригоди S Миколая 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Секс і нічого особистого

Прем'єра фільму: 20 грудня 2018

​Режисер: Ольга Ряшина

У центрі сюжету фільму "Секс і нічого особистого "– головний герой Сергій, якого дівчина зневажає, як чоловіка. Посварившись з нею через непорозуміння інтимного характеру, Сергій вирушає до друга в Прагу. Друг довго не думає і починає знайомити Сергія з нічним життям, де одного разу головний герой таки заводить знайомство зі стриптизеркою Діаною. Вона береться за його сексуальне життя, а він, схоже, у неї закохується. Відтак, ревнива дівчина Сергія приїжджає до Праги.

Секс і нічого особистого 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

Я, Ти, Він, Вона

Прем'єра фільму: 27 грудня 2018

​Режисери: Володимир Зеленський, Девід Додсон

Пара Максим та Яна прожили в шлюбі 10 років. Їхня любов перетворилася на повагу одне до одного, стосунки на союз, а пристрасть на обов'язок. Відтак, довго не думаючи, пара вирішує розлучитися...

Я, Ти, Він, Вона 2018: дивитись трейлер фільму онлайн