Українські спортсменки-красуні, які підкорили світ у 2018 році: спокусливі фото

У 2018 році чимало українських спортсменок здобули перемоги на світовому рівні. Деякі з них вражали не лише своїми спортивними досягненнями, а й яскравими фотозйомками для відомих журналів та спокусливими світлинами у соцмережах.

Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна доволі непогано представила Україну у 2018 році, хоча й не можна сказати, що ідеально. Спортсменка програла у турнірах серії Grand Slam, окрім виходу у чвертьфінал Australian Open. Однак, Світоліна виграла титули у Римі, Брісбені та Дубаї.

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Головним досягненням спортсменки стала перемога на підсумковому турнірі WTA у Сінгапурі, де вона підкорила усі п'ять матчів. Завдяки такому результату Світоліна змогла піднятися на четверту сходинку світового рейтингу. Також Еліна опинилася на другому місці за відсотком виграних матчів на турнірах WTA у 2017 і 2018 роках.

Окрім спортивних досягнень, Еліна вразила всіх своєю шикарною фігурою, значно схуднувши протягом 2017-2018 років. Спортсменка в інтерв'ю для youtube-каналу "Від душі в душу" зізналась, що її дуже втішила реакція багатьох ЗМІ, увага яких була прикута до її позитивних змін у тілі.

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Перед початком 2018 року Еліна знялась у фотосесії для чоловічого журналу XXL. А у 2018 році Світоліна у компанії інших відомих світових тенісисток знялась у ефектній рекламі Nike для журналу Vogue.



Світоліна для XXL



Світоліна в ефектній рекламі Nike для журналу Vogue

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Також влітку 2018 року українська тенісистка стала головною героїнею нового випуску журналу ELLE Ukraine.



Світоліна для журналу ELLE Ukraine

Окрім того, спортсменка не соромиться хизуватись підтягнутою фігурою і в своєму Іnstagram.

Юлія Левченко

Українська легкоатлетка Юлія Левченко, яка спеціалізується на стрибках у висоту, здобула для України чималу славу у 2017 році, увійшовши у топ-3 у двох чемпіонатах Європи та на Чемпіонаті світу у Великобританії. 2018 рік виявився не таким багатим на перемоги, проте українська висотниця все одно трималась у десятці найкращих, посівши 5 та 8 місця на двох Чемпіонатах світу у Великобританії.

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Також Левченко у ролі головної фаворитки відкрила міжнародний сезон-2018 перемогою на міжнародних змаганнях зі стрибків у Німеччині та завоювала срібну медаль на етапі Світового туру IAAF у польському Торуні. Усі висоти вона здолала з першої спроби. Окрім того, легкоатлетка встановила новий молодіжний рекорд України у приміщенні — 1,97 метра.

Українська висотниця відома своїм насиченим Instagram, де вона охоче спілкується з читачами, публікує свої тренування. Звісно, не обійтись і без спокусливих фото юної спортсменки. Увага багатьох ЗМІ прикута до фотосесій української висотниці та її природньої тендітної краси.

Марина Бех

Українська легкоатлетка, яка виступає у стрибках в довжину, посіла 2 місце на Чемпіонаті Європи у Німеччині та зайняла 10 позицію на Чемпіонаті світу у Великобританії.

Бех відома не тільки своїми спортивними досягненнями, а й надзвичайно підтягнутою привабливою фігурою.

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Легкоатлетка постійно приголомшує своїх читачів гарячими фото у своєму Instagram.

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Дарія Білодід

А ця 18-річна красуня вразила світ своєю надзвичайною силою волі та завзятістю. У 2018 році українська дзюдоїстка виборола "золото" у 6-ти змаганнях. Спортсменка підкорила Grand Prix у Тунісі та Загребі, Grand Slam у Парижі та Дюссельдорфі, Continental Cup у Подчетртеку.

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А 20 вересня 2018 року вона виборола "золото" чемпіонату світу з дзюдо на татамі в азербайджанському Баку, після чого Білодід визнали кращою дзюдоїсткою світу у ваговій категорії до 48 кілограмів.

Займаючись таким суворим видом спорту, Дарія Білодід має тендітну зовнішність справжньої моделі. До слова, в одному з інтерв'ю українська дзюдоїстка впевнено заявила, що не збирається зніматись в еротичних фотосесіях, адже вона спортсменка, і це може нашкодити її репутації.

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Однак, Білодід любить потішити читачів свого Instagram привабливими фото. Також зовсім нещодавно українка взяла участь у фешн-зйомці для відомого видання Vogue.



Білодід для Vogue



Юна дзюдоїстка для відомого глянцю

Ще чимало українських спортсменок здобули славу для України у 2018 році. І кожна з них вражає своєю неймовірною силою, самобутньою красою та, звісно, наполегливою працею, завдяки якій вони змогли підкорити увесь світ.