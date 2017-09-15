Українські спортсменки-красуні, які підкорили світ у 2018 році: спокусливі фото

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Топ українських спортсменок, які підкорили світ у 2018 році
Топ українських спортсменок, які підкорили світ у 2018 році / 24 канал

У 2018 році чимало українських спортсменок здобули перемоги на світовому рівні. Деякі з них вражали не лише своїми спортивними досягненнями, а й яскравими фотозйомками для відомих журналів та спокусливими світлинами у соцмережах.

Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна доволі непогано представила Україну у 2018 році, хоча й не можна сказати, що ідеально. Спортсменка програла у турнірах серії Grand Slam, окрім виходу у чвертьфінал Australian Open. Однак, Світоліна виграла титули у Римі, Брісбені та Дубаї.

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Головним досягненням спортсменки стала перемога на підсумковому турнірі WTA у Сінгапурі, де вона підкорила усі п'ять матчів. Завдяки такому результату Світоліна змогла піднятися на четверту сходинку світового рейтингу. Також Еліна опинилася на другому місці за відсотком виграних матчів на турнірах WTA у 2017 і 2018 роках.

Окрім спортивних досягнень, Еліна вразила всіх своєю шикарною фігурою, значно схуднувши протягом 2017-2018 років. Спортсменка в інтерв'ю для youtube-каналу "Від душі в душу" зізналась, що її дуже втішила реакція багатьох ЗМІ, увага яких була прикута до її позитивних змін у тілі. 

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Перед початком 2018 року Еліна знялась у фотосесії для чоловічого журналу XXL. А у 2018 році Світоліна у компанії інших відомих світових тенісисток знялась у ефектній рекламі Nike для журналу Vogue.

Світоліна для XXL
Світоліна для XXL

Світоліна у ефектній рекламі Nike для журналу Vogue
Світоліна в ефектній рекламі Nike для журналу Vogue

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Також влітку 2018 року українська тенісистка стала головною героїнею нового випуску журналу ELLE Ukraine.

Світоліна для журналу ELLE Ukraine
Світоліна для журналу ELLE Ukraine

Окрім того, спортсменка не соромиться хизуватись підтягнутою фігурою і в своєму Іnstagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lil #tbt ️

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wayyyy toо much food just for me ! Join me for Saturday morning breakfast in bed

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@usopen Day 1 - Round 1 ️ Smiling because thinking of ice bath afterwards ️ #+32

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hello from capital Such warm welcome @hiltonkyiv

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Юлія Левченко

Українська легкоатлетка Юлія Левченко, яка спеціалізується на стрибках у висоту, здобула для України чималу славу у 2017 році, увійшовши у топ-3 у двох чемпіонатах Європи та на Чемпіонаті світу у Великобританії. 2018 рік виявився не таким багатим на перемоги, проте українська висотниця все одно трималась у десятці найкращих, посівши 5 та 8 місця на двох Чемпіонатах світу у Великобританії.

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Також Левченко у ролі головної фаворитки відкрила міжнародний сезон-2018 перемогою на міжнародних змаганнях зі стрибків у Німеччині та завоювала срібну медаль на етапі Світового туру IAAF у польському Торуні. Усі висоти вона здолала з першої спроби. Окрім того, легкоатлетка встановила новий молодіжний рекорд України у приміщенні — 1,97 метра.

Українська висотниця відома своїм насиченим Instagram, де вона охоче спілкується з читачами, публікує свої тренування. Звісно, не обійтись і без спокусливих фото юної спортсменки. Увага багатьох ЗМІ прикута до фотосесій української висотниці та її природньої тендітної краси.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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crazy things

Публикация от ?????? ????????? (@levchenkou)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

feeling good is better than looking good . . @prari_saily

Публикация от ?????? ????????? (@levchenkou)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#loveworld #goodmorning

Публикация от ?????? ????????? (@levchenkou)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

simplicity

Публикация от ?????? ????????? (@levchenkou)

Марина Бех

Українська легкоатлетка, яка виступає у стрибках в довжину, посіла 2 місце на Чемпіонаті Європи у Німеччині та зайняла 10 позицію на Чемпіонаті світу у Великобританії.

Бех відома не тільки своїми спортивними досягненнями, а й надзвичайно підтягнутою привабливою фігурою.

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Легкоатлетка постійно приголомшує своїх читачів гарячими фото у своєму Instagram.

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Дарія Білодід

А ця 18-річна красуня вразила світ своєю надзвичайною силою волі та завзятістю. У 2018 році українська дзюдоїстка виборола "золото" у 6-ти змаганнях. Спортсменка підкорила Grand Prix у Тунісі та Загребі, Grand Slam у Парижі та Дюссельдорфі, Continental Cup у Подчетртеку.

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А 20 вересня 2018 року вона виборола "золото" чемпіонату світу з дзюдо на татамі в азербайджанському Баку, після чого Білодід визнали кращою дзюдоїсткою світу у ваговій категорії до 48 кілограмів.

Займаючись таким суворим видом спорту, Дарія Білодід має тендітну зовнішність справжньої моделі. До слова, в одному з інтерв'ю українська дзюдоїстка впевнено заявила, що не збирається зніматись в еротичних фотосесіях, адже вона спортсменка, і це може нашкодити її репутації.

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Однак, Білодід любить потішити читачів свого Instagram привабливими фото. Також зовсім нещодавно українка взяла участь у фешн-зйомці для відомого видання Vogue.

Білодід для Vogue
Білодід для Vogue

Білодід для Vogue
Юна дзюдоїстка для відомого глянцю

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#judo

Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“I’ll be the moon when the sun goes down, just so you know I’m always around.” ️

Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«It’s important to remember that we all have magic inside us»

Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Ще чимало українських спортсменок здобули славу для України у 2018 році. І кожна з них вражає своєю неймовірною силою, самобутньою красою та, звісно, наполегливою працею, завдяки якій вони змогли підкорити увесь світ.

Автор: Катерина Козачинська
Теги: Спорт LifeStyle Новини України Статті Публікації Підсумки 2018 року Легка атлетика Теніс Дзюдо Юлія Левченко Марина Бех Еліна Світоліна Дарія Білодід
Джерело: 24 канал
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