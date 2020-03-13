24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Українські зірки знялися у ролику МОЗ про боротьбу з коронавірусом

- Читать новость на русском
Українські зірки знялися у ролику МОЗ / Фото: moz.gov.ua

Новини про пандемію коронавірусу з'являються буквально щохвилини. Українські знаменитості підтримали ініціативу МОЗ та знялися в інформаційному ролику проти коронавірусу.

Відомі особистості підтримали мастштабну інформаційну кампанію Міністерства охорони здоров'я України проти поширення коронавірусу. У відеоролику знялися: Монатік, Потап, Jerry Heil, Michelle Andrade, Маша Єфросиніна, Павло Зібров та інші. Вони закликали громадян дотримуватися простих правил, щоб вберегти себе від захворювання.

Читайте також: Без Мадонни та показів Армані: які заходи у світі та Україні скасували через коронавірус

Зменшити ризики інфікування та убезпечити себе від недуги не так вже й важко. Достатньо притримуватися декількох правил.

Відомий співак Дмитро Шуров у відео дезінфікує руки спиртовмісним антисептиком. Мішель Андраде протирає екран мобільного телефона вологими серветками. Продюсер та репер Потап пропонує користуватися для оплати карткою, адже через готівку можна легко заразитися інфекцією. Павло Зібров закликає співвітчизників не торкатися обличчя руками.

За допомогою цього відео МОЗ ще раз прагне нагадати українцям, що варто дотримуватися простих рекомендацій, щоб не ставити під ризик своє здоров'я та життя.

Коронавірус – це виклик для людства. Ми можемо його прийняти, і вирішити проблему разом!
– наголошують у відео.


Маша Єфросиніна на зйомках ролика для МОЗ / Фото: moz.gov.ua


Євген Клопотенко взяв участь в інформаційній кампанії МОЗ / Фото: moz.gov.ua


Jerry Heil в інформаційному ролику проти поширення коронавірусу / Фото: moz.gov.ua


Потап закликає користуватися безконтактими способами оплати / Фото: moz.gov.ua


Мішель Андраде радить протирати екран мобільного вологими серветками / Фото: moz.gov.ua


Павло Зібров закликає не торкатися обличчя руками / Фото: moz.gov.ua


Дмитро Шуров наголошує на необхдності використання антисептиків / Фото: moz.gov.ua


Правила, які допоможуть убезпечити себе від інфекції / Інфографіка 24 каналу
 

Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа
сьогодні
Автор: Христина Кобак
Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини LifeStyle LifeStyle Потап Мішель Андраде Маша Єфросиніна
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 16:47 Без Мадонни та показів Армані: які заходи у світі та Україні скасували через коронавірус
Уляна Журба
сьогодні 11:27 "П'ятниця, 13": що відомо про всі частини моторошного фільму
Юлія Михайлова
сьогодні 11:09 Чорний кіт і порожні відра: чи вірите ви у забобони?
Юліана Вінтюк
сьогодні 10:15 Учасники Євробачення-2020: з якими піснями виступатимуть конкурсанти
Юлія Михайлова
сьогодні 09:00 П'ятниця 13: прикмети та забобони, які пов'язані з цим днем
Квітослава Туз
Новини
Більше новин
Залиште відгук