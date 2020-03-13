Українські зірки знялися у ролику МОЗ про боротьбу з коронавірусом

Новини про пандемію коронавірусу з'являються буквально щохвилини. Українські знаменитості підтримали ініціативу МОЗ та знялися в інформаційному ролику проти коронавірусу.

Відомі особистості підтримали мастштабну інформаційну кампанію Міністерства охорони здоров'я України проти поширення коронавірусу. У відеоролику знялися: Монатік, Потап, Jerry Heil, Michelle Andrade, Маша Єфросиніна, Павло Зібров та інші. Вони закликали громадян дотримуватися простих правил, щоб вберегти себе від захворювання.

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Зменшити ризики інфікування та убезпечити себе від недуги не так вже й важко. Достатньо притримуватися декількох правил.

Відомий співак Дмитро Шуров у відео дезінфікує руки спиртовмісним антисептиком. Мішель Андраде протирає екран мобільного телефона вологими серветками. Продюсер та репер Потап пропонує користуватися для оплати карткою, адже через готівку можна легко заразитися інфекцією. Павло Зібров закликає співвітчизників не торкатися обличчя руками.

За допомогою цього відео МОЗ ще раз прагне нагадати українцям, що варто дотримуватися простих рекомендацій, щоб не ставити під ризик своє здоров'я та життя.

Коронавірус – це виклик для людства. Ми можемо його прийняти, і вирішити проблему разом!

– наголошують у відео.



Маша Єфросиніна на зйомках ролика для МОЗ / Фото: moz.gov.ua



Євген Клопотенко взяв участь в інформаційній кампанії МОЗ / Фото: moz.gov.ua



Jerry Heil в інформаційному ролику проти поширення коронавірусу / Фото: moz.gov.ua



Потап закликає користуватися безконтактими способами оплати / Фото: moz.gov.ua



Мішель Андраде радить протирати екран мобільного вологими серветками / Фото: moz.gov.ua



Павло Зібров закликає не торкатися обличчя руками / Фото: moz.gov.ua



Дмитро Шуров наголошує на необхдності використання антисептиків / Фото: moz.gov.ua



Правила, які допоможуть убезпечити себе від інфекції / Інфографіка 24 каналу

