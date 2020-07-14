Талановитий режисер Антоніо Лукіч почав роботу над новим телепроєктом "Секс, інста і ЗНО". Згідно з анонсом, серіал буде розповідати про життя українських підлітків та покаже їхню історію без цензури.

Ідею серіалу придумали, коли українська молодь показувала свою стурбованість щодо здачі ЗНО в час карантину. Тоді й, за словами Антоніо Лукіча, виникло прагнення екранізувати історію підлітків, але подати її правдиво та з гумором.

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"Історія про підлітків, стурбованих майбутнім ЗНО, відразу ж привернула мене своєю чесністю і спробою поговорити з глядачем про серйозне, але легко, без зайвого пафосу і з гумором. Коли я прочитав сценарій, відразу ж стривожився і сам, тому попередив всіх учасників знімального процесу: головне не зіпсувати цю історію. Серіал обіцяє бути захоплюючим, смішним і провокувати у глядача цілий спектр емоцій і почуттів", – розповів Антоніо Лукіч.

13 липня розпочались зйомки серіалу "Секс, інста і ЗНО". За сюжетом, четверо підлітків та їхні друзі переживають всі класичні проблеми свого покоління Z. Однак до всього ж вони готуються до іспитів, що можуть вирішити їхню долю. Оскільки стрічка призначена для онлайн-показу, то в ній автори проєкту захотіли максимально реально показати всі події, тому місцями сюжет буде без цензури чи якихось фільтрів, а речі називатимуть своїми іменами.

Цікаво, що на зйомки автори проєкту запросили ще невідомих акторів, які навчаються в Університеті імені Івана Карпенка-Карого. Окрім цього, в кадрі постануть і знамениті зірки українського кіно.

Актори серіалу "Секс, інста і ЗНО":

Ганнуся Ярмоленко

Андрій Максимов

Соня Слюсаренко

Каріна Черчевич

Віталій Зелений

Любава Шокля

Наталія Васько

Ірма Вітовська-Ванца

Ірина Кудашова

Юлія Гамалій

Прем'єра серіалу запланована на осінь 2020 року.