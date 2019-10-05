Український дизайнер Андре Тан вперше показав свою колекцію у Парижі: фото

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Андре Тан вперше показав свою колекцію у Парижі
Андре Тан вперше показав свою колекцію у Парижі / Прес-служба

Один з найвідоміших українських дизайнерів Андре Тан презентував свою колекцію одягу весна-літо 2020 в Парижі в рамках Тижня моди. Підтримати українця приїхало чимало зірок, серед яких – Леся Нікітюк, Оля Полякова, Юрій Горбунов, Анна Буткевич, Катерина Осадча, а також посол України у Франції Олег Шамшур та інші.

З 23 вересня по 1 жовтня у Парижі тривав Тиждень моди, на якому чимало люксових марок представили свої колекції. Серед дизайнерів був також й українець Андре Тан.

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Андре Тан зізнається, що для нього Париж – це "приголомшливо шармовиті парижанки, закохані, чарівні вечірні вулиці, живий блиск галасливих ресторанчиків на Єлисейських полях". Але модний Париж, за словами дизайнера, "це зовсім інша мелодія".

Ми це зробили, ми вперше показали колекцію в Парижі. ...У світі паризької моди співіснують мільйони різних стилів – зовсім як в океані плавають мільйони різних риб. Відшукати свій стиль в цьому різноманітті форм цілком реально, достатньо не полінуватися в це пірнути,
– зазначає український модельєр.

Андре Тан вперше показав свою колекцію у Парижі
​Андре Тан вперше показав свою колекцію у Парижі

Показ мав назву "Північ у Париж" і проходив в культурно-інформаційному центрі при Посольстві України, більш відомому, як будинок, в якому жив Ален Делон і Ромі Шнайдер. Колекція була виконана у золотих, мідних і срібних кольорах.

Головними словами, якими можна описати образи, були жіночність, стримана сексуальність і життєствердні кольори.

Андре Тан вперше показав свою колекцію у Парижі
​Андре Тан вперше показав свою колекцію у Парижі

​Андре Тан вперше показав свою колекцію у Парижі
Андре Тан вперше показав свою колекцію у Парижі

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Тиждень моди
Джерело: LifeStyle 24
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