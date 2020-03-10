Український фільм "Сторонній" покажуть на кінофестивалі в Естонії: чому ним варто пишатись

Новинка від режисера Дмитра Томашпольського продовжує підкорювати світ. Фільм "Сторонній" (Stranger) вперше покажуть в Європі. Презентація відбудеться в рамках кінофестивалю в Хаапсалу, що в Естонії.

Про це повідомляє Держкіно на фейсбук-сторінці. Європейська прем'єра "Стороннього" пройде на Haapsalu Horror and Fantasy Film Festival. За офіційними даними, у програму кіноподії увійдуть 35 фільмів з 15 країн світу. Серед гостей кінофестивалю – тріумфатор Оскару-2020 Пон Джун-Хо, який покаже свій відомий хоррор Thе Host.

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Відомо, що Україну на кінофестивалі представлятиме режисер Дмитро Томашпольський та продюсер Олена Дем'яненко. Припускаємо, що до Києва вони повернуться з черговою перемогою.



Фільм "Сторонній" покажуть в Європі / Facebook / @ukrainefilmagency

Чому варто пишатись фільмом "Сторонній"

Наразі кінострічка "Сторонній" стрімко підкорює західні кінофестивалі. Роботу Дмитра Томашпольського вже оцінили експерти, які віддали фільму 9 престижних нагород. Зокрема, режисер може похизуватись перемогами на міжнародних кінофестивалях у США, Канади, Колумбії, Японії, Південної Кореї та Індії. Відтак про українського режисера вже почув весь світ.

Фільм "Сторонній" розповідає детективну історію загадкового зникнення команди синхронного плавання. Сталось це у басейні, коли спортсмени пірнули у воду. Моторошний інцидент неможливо пояснити, тому розслідування справи доручають інспектору Глуховській, яку майстерно зіграла зірка "95 Кварталу" Анастасія Євтушенко. Під час роботи вона виявляє, що в місті зникла ще одна людина – пацієнтка водолікарні, яка приймала хвойно-перлинні ванни. Що пов'язує два злочини та хто причетний до викрадення – українські глядачі побачать на екранах восени 2020 року.

У світі вже відзначили роботу сценариста та акторів. Заплутаний сюжет та неочікувана розв'язка фільму підкорила любителів хоррору.

Дивіться офіційний трейлер до фільму "Сторонній": відео