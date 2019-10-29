Український фільм "Віддана": в мережі з'явився перший трейлер історичної драми

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"Віддана"
"Віддана" / Facebook / Віддана @viddana.movie

Кількість історичних фільмів на рахунку українського кінематографа збільшується. До його списку додалася захоплива історія про незвичайну сім'ю, яку зняли за мотивами роману Софії Андрухович "Фелікс Австрія". Перший трейлер до фільму "Віддана" вже підкорює українських фанатів.

Перший офіційний трейлер до фільму "Віддана" з'явився на ютуб-каналі FILM.UA Group у вівторок, 29 жовтня.

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У ролику відмінно передається дух XIX століття та історія однієї незвичайної сім'ї. Захоплива історія розповість про двох дівчат, яких виховав доктор Анґер після пожежі у своєму будинку, в якій померла його дружина. У вогні загинули також їхні слуги, а от їхня донька і донька хатніх робітників вижили.

Все життя Анґер виховував дівчат як сестер. Навіть через 25 років дівчата досі залишаються нерозлучними. Їх відрізняє лише те, що донька доктора Адель заміжня, а дочка померлих прислуг досі допомагає зведеній сестрі в господарюванні.

Їхній ідеальний зв'язок зазнає поразки, коли вони задумаються над тим, ким вони зараз є одна одній: сестрою і подругою, чи, може, служницею і господинею.

Прем'єра фільму "Віддана" запланована на 16 січня 2020 року.

Дивитися перший трейлер до фільму "Віддана": відео

Головні ролі в картині виконали Олеся Романова, яка зіграла панянку Адель, а також Маріанна Янушевич, якій дісталася роль служниці Стефанії. Романові Луцькому дісталася головна чоловіча роль, він перетвориться в чоловіка Адель. А режисером фільму виступила Христина Сиволап. Також в картині знялися переможниця конкурсу "Міс Україна 2018" Леоніла Гузь, а також відома українська балерина Катерина Кухар.

Варто нагадати, що в березні 2019 року в мережі з'явився перший тизер до фільму "Віддана".

Дивитися тизер до фільму "Віддана": відео

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Новини України LifeStyle Кіно
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