Український музей запустив віртуальний 3D-тур: це варто побачити

Не кажіть, що в Україні немає сучасних музеїв. Серед тих, які ідуть в ногу із часом – Національний музей мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків у Києві. Тепер він радує не тільки фізично, а й віртуально.

25 червня Музею Ханенків виповнилось 100 років. З цієї нагоди розробили 3D-тур виставковими залами для тих, хто хоче бути "на зв'язку" з улюбленою експозицією у будь-який момент. Прогулятись по музею можна тут.

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Музей Ханенків у Києві – арт-простір європейського рівня, який має найбагатшу колекцію зарубіжного мистецтва у нашій країні.

Неповторну атмосферу створюють інтер’єри – розкішні фрески, різьблення, гобелени, старовинні меблі. Велика вітальня, Червона вітальня, Золотий кабінет, Дельфтська їдальня – краса, яка підсилює внутрішні коливання, поки ви розглядаєте творіння Дієго Веласкеса, Джованні та Джентіле Белліні, Франсіско Гойї, Пітера Рубенса, Жака-Луї Давида, Пітера Брейгеля Молодшого, Франсуа Буше та інших знаменитостей у світі мистецтва.



3D-тур по Музею Ханенків



3D-тур по Музею Ханенків



3D-тур по Музею Ханенків



3D-тур по Музею Ханенків