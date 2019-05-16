Українці створили ефектний номер для учасника Євробачення-2019: відео виступу

Всі меломани із захопленням спостерігають за феєричним шоу Євробачення-2019. На конкурс приїхали найуспішніші вокалісти, серед яких – учасники українського "Голосу країни". Так, Чингіз Мустафаєв, який виступає під псевдонімом Chingiz, був підопічним Святослава Вакарчука.

Талановитий артист представив Азербайджан із піснею Truth. Чингіз Мустафаєв приголомшив глядачів не тільки своїми вокальними даними, але й ефектним номером. За задумом, співака лагодили роботи, в той час, як позаду нього билось велике серце, яке вкінці вибухнуло.

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За офіційною інформацією, яскраву постановку учаснику Євробачення-2019 підготував український хореограф Костянтин Томільченко. Свого часу саме він створив номер для переможниці шоу Джамалі.

Євробачення-2019: дивіться другий півфінал онлайн – виступ Chingiz

Як відомо, Chingiz – не єдиний екс-учасник "Голосу країни", який представляв свою країну на Євробаченні-2019. Від Вірменії виступила запальна Србуї Саргсян, яка презентувала пісню Walking Out. Дівчина брала участь у "Голосі країни-8" та була фіналісткою у команді Потапа.