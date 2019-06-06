Улюблені міста, які завжди з тобою: приголомшливі урбаністичні тату

Стосунки між людиною та містом можуть бути не менш складними за стосунки між людьми – ті ж спогади, емоційні прив'язки, почуття. Наприклад, Марсель Пруст в одному зі своїх найвідоміших романів "На Сваннову сторону" присвятив не одну главу французькому місту Комбре як самодостатньому герою твору.

У містах, які нас підкорюють, обов'язково є те, що виділяється серед іншого і стає абсолютно особливим і магнетичним. Для людей, які полюбляють мистецтво, такими можуть бути пам'ятки архітектури. Зв'язок із ними хтось може відчувати настільки сильний, що хочуть, аби любі серцю будівлі завжди були поруч.

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Татуювання із зображеннями архітектури надзвичайно складні у виконанні – майстер має дотримуватись пропорцій, а лінії мають бути рівними. Якщо робота виконана якісно, то на тілі такі тату виглядають приголомшливо. Ділимось з вами вдалими прикладами урбаністичних пейзажів під шкірою.



Урбаністичні тату



Урбаністичні тату



Урбаністичні тату



Урбаністичні тату



Урбаністичні тату



Урбаністичні тату



Урбаністичні тату



Урбаністичні тату

Тату із зображенням архітектури: дивіться фото

Всі фото – Big Picture