Улюблений будинок Мерлін Монро продають за фантастичну суму: фото зсередини

Відомий маєток Owlwood Estate, що належав відомим голлівудським магнатам і в який так любила навідуватись Мерлін Монро, виставили на продаж.

Будинок був збудований у 1930-х. Над його проектом у стилі італійського ренесансу працював архітектор Роберт Д. Фаркуар. Величезна територія навколо займає приблизно 10 гектарів.

Маєток розташований в престижному районі Холмбі-Хіллз, неподалік від бульвару Сансет. У цьому ж районі розташований будинок, в якому помер Майкл Джексон.

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Що відомо про улюблений будинок Монро?

У головному домі площею 1 130 квадратів розташувалось 9 спалень та 10 ванних кімнат. На території маєтку передбачені також окремі приміщення для персоналу і гостьовий будинок.

Інтер'єр великого маєтку прикрашають розкішні гвинтові сходи, мармурові каміни, кришталеві люстри та позолочені світильники.

Інтер'єр улюбленого маєтку Мерлін Монро: дивіться фото

Колись розкішною нерухомістю володів засновник студії 20th Century Fox Джозеф Шенк. Ходили чутки, що у нього був роман з всесвітньо відомою білявкою, тому вона так любила цей дім.

Особняк не втратив минулого шарму. Так, нещодавно чоловік Бейонсе репер Jay-Z влаштував тут бранч, на який запросив Ріанну, DJ Khaled, Ніка Джонаса та інших знаменитостей.



Jay-Z влаштував званий обід у маєтку Owlwood Estate / Фото: heatworld.com

У 1970-х Шер та Сонні Боно винаймали цей дім для зйомок комедійного шоу.

Зараз будинок виставлений на продаж за 115 мільйонів доларів США.

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Як виглядає територію біля улюбленого особняка Меррлін Монро: дивіться відео

Дізнайтесь, за скільки продали особняк, в якому померла Мерлін Монро.