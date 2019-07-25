"Міс Європа 2014" Діяна Мілойковіч померла: якими були останні фото красуні

У Сербії померла знана блогерка Діяна Мілойковіч, яка перемогла на конкурсах "Міс Європа 2014" та "Міс Сербія 2009". Журналісти LifeStyle 24 вирішили показати, яким було життя ефектної красуні у фото.

Відомо, що дівчина упродовж 6 років боролась із раком матки. Діяна Мілойковіч пройшла кілька курсів хіміотерапії, однак це лише відтермінувало її смерть. 22 липня 2019 року батьки зірки заявили, що їхня донька померла.

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Змалку Діяна Мілойковіч виділялась з-поміж інших дівчаток. Переможниця "Міс Європа 2014" активно займалась танцями та спортом і відверто пропагувала здоровий спосіб життя. Красуня завела свій блог у мережі, де ділилась б'юті-секретами і порадами щодо вибору продуктів. Тому знайомі Діяни довгий час не могли повірити, що вона хвора, адже зірка завжди виглядала неперевершено та ніколи не скаржилась на здоров'я.

Іноді їй було дуже погано, але вона йшла прямо і гордо, і ніхто не підозрював, що з нею щось не так. Переконана, що врешті-решт стане краще, а якщо цього не станеться, то все не має значення. Вона прожила своє життя так, як потрібно!

– розповів бойфренд Діяни Мілойковіч.

Незадовго до смерті 33-річна Діяна Мілойковіч взяла участь у родинному святі. На початку червня вона у білій сукні долучилась до вечірки з нагоди народження племінниці. Дівчинку, яка от-от має з'явитись на світ, теж назвуть Діяною. Це останні фото, які опублікувала знаменита "Міс Європа-2014" у мережі. За місяць до смерті стан Діяни Мілойковіч значно погіршився. Красуня провела тривалий час у лікарні, однак врятувати її все ж не вдалось.

Вечірки, розкішні вбрання та авто – якими були знімки Діяни Мілойковіч – дивіться у підбірці журналістів LifeStyle 24.