"Усім замовкнути, я роблю пропозицію": хлопець екс-нареченої Кличка жорстоко пожартував з Хайден

Голлівудська акторка Хайден Панеттьєрі, яка скасувала заручини з Володимиром Кличком, продовжує зустрічатися з 28-річним актором Брайаном Хікерсоном. Днями чоловік зробив пропозицію вийти заміж 29-річній екс-коханій Кличка, однак це сталося жартома у пабі.

Новоспечена парочка відпочивала у лос-анджелеському барі Rock & Reilly's. Брайан вийшов у центр і попросив відвідувачів замовкнути. Про це повідомляє видання TMZ.

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"Я буду робити пропозицію своїй дівчині!" – заявив Хікерсон і встав на одне коліно, простягнувши Хайден паперове кільце.

Після чого Брайан назвав кохану дівчину ім'ям іншої акторки. Натомість Панеттьєрі лише розсміялася з жарту.

Дакота Фаннінг, ти вийдеш за мене?

– спитав бойфренд у Хайден.

Хікерсон зробив пропозицію Панеттьєрі: дивіться відео

Нагадаємо, що Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі раптово вирішили скасувати свої заручини. Згодом акторку вперше побачили у супроводі актора-початківця Брайана Хікерсона. Під час побачення чоловік обіймав Хайден та тримав її за руку.



Згодом стало відомо, що Панеттьєрі виставила на продаж будинок в Нешвіллі, в якому вона жила з Володимиром Кличком. Мама акторки прокоментувала ситуацію, зазначивши, що її донька переживає нелегкі часи та зараз потребує перерви. Варто зазначити, що Хайден вирішила відпочити і від своєї маленької доньки – 3-річна Кайя-Євдокія наразі живе з Володимиром Кличком.