"Усім замовкнути, я роблю пропозицію": хлопець екс-нареченої Кличка жорстоко пожартував з Хайден

2929
Хайден Панеттьєрі
Хайден Панеттьєрі / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Хайден Панеттьєрі, яка скасувала заручини з Володимиром Кличком, продовжує зустрічатися з 28-річним актором Брайаном Хікерсоном. Днями чоловік зробив пропозицію вийти заміж 29-річній екс-коханій Кличка, однак це сталося жартома у пабі.

Новоспечена парочка відпочивала у лос-анджелеському барі Rock & Reilly's. Брайан вийшов у центр і попросив відвідувачів замовкнути. Про це повідомляє видання TMZ.

Читайте також:Після розриву з Кличком Хайден Панеттьєрі забагато вживає алкоголь, – ЗМІ

"Я буду робити пропозицію своїй дівчині!" – заявив Хікерсон і встав на одне коліно, простягнувши Хайден паперове кільце.

Після чого Брайан назвав кохану дівчину ім'ям іншої акторки. Натомість Панеттьєрі лише розсміялася з жарту.

Дакота Фаннінг, ти вийдеш за мене?
– спитав бойфренд у Хайден.

Хікерсон зробив пропозицію Панеттьєрі: дивіться відео

Нагадаємо, що Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі раптово вирішили скасувати свої заручини. Згодом акторку вперше побачили у супроводі актора-початківця Брайана Хікерсона. Під час побачення чоловік обіймав Хайден та тримав її за руку.

Згодом стало відомо, що Панеттьєрі виставила на продаж будинок в Нешвіллі, в якому вона жила з Володимиром Кличком. Мама акторки прокоментувала ситуацію, зазначивши, що її донька переживає нелегкі часи та зараз потребує перерви. Варто зазначити, що Хайден вирішила відпочити і від своєї маленької доньки – 3-річна Кайя-Євдокія наразі живе з Володимиром Кличком.

Теги: LifeStyle Новини США Кіно Хайден Панеттьєрі Зіркові романи
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
M1 Music Awards 2018: номінанти музичної премії
сьогодні 10:02 M1 Music Awards 2018: номінанти музичної премії
2336
Останній день осені: 10 крутих пісень листопада, які варто почути
30 листопада 14:03 Останній день осені: 10 крутих пісень листопада, які варто почути
Олена Булан 1144
Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
29 листопада 10:03 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 5525
Куди піти у Києві в грудні: святкова підбірка на будь-який смак
28 листопада 17:36 Куди піти у Києві в грудні: святкова підбірка на будь-який смак
643
Безсмертна класика: 30 найкращих дитячих книг усіх часів
27 листопада 18:16 Безсмертна класика: 30 найкращих дитячих книг усіх часів
2236
Топ-5 місць, де можна провести зимовий вікенд у Польщі
27 листопада 14:39 Топ-5 місць, де можна провести зимовий вікенд у Польщі
1697
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук