Ув’язненого на 23 роки Гарві Ванштейна госпіталізували до лікарні

11 березня скандального продюсера Гарві Ванштейна засудили на 23 роки ув’язнення за ґратами. Одіозний голлівудський продюсер відбуватиме покарання за зґвалтування та сексуальні домагання популярних кіноактрис. Тепер стало відомо, що продюсер опинився в лікарні.

Після винесення судом вироку, Гарві Ванштейна відправили у найбільшу в світі в’язницю на острові Райкерс. Видання Page Six зазначає, що продюсеру стало погано, він пожалівся на біль у грудях, тож його доставили до лікарні Белв’ю.

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Госпіталізацію Ванштейна підтвердив його представник. За його словами, кров’яний тиск продюсера підвищився до небезпечного рівня, тож беручи до уваги минулотижневу ангіопластику, його вирішили привезти на обстеження.

Він турбується про своє здоров'я і просто хоче переконатися, що йому надається належна медична допомога,

– додав представник продюсера.

24 лютого, після того, як Ванштейна визнали винним та арештували, його відправили до лікарні, де зробили операцію на серце. Гарві імплантували стент для усунення серцевої непрохідності.

Що відомо про сексуальні домагання Ванштейна

Понад 80 жінок звинуватили продюсера Гарві Вайнштейна у сексуальних домаганнях чи зґвалтуваннях. Серед жертв – знамениті акторки Анджеліна Джолі, Сальма Гаєк, Ешлі Джадд та Ума Турман. Продюсер усіляко уникав покарання за свої злочини, йому навіть вдалось відкупитись від багатьох позивачів, за що він витратив 25 мільйонів доларів. Втім за скоєні вчинки таки понесе покарання.



Жертви сексуальних домагань Гарві Вайнштейна / Інфографіка 24 каналу