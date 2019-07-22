В 51 рік я почала все спочатку, – Селін Діон про критику фанатів, смерть чоловіка і нове життя

Відома канадська співачка, яку неодноразово визнавали поп-дівою, погодилася на зворушливо-відверте інтерв'ю з відомим глянцем Elle. При розмові 51-річна Селін Діон зачепила тему свого теперішнього життя, втрату єдиного кохання, а також зізналася, як реагує на критику від фанатів.

Відоме ім'я – це завжди велика праця, адже перед публікою не можна показувати своїх слабостей і говорити про теми, які болять, – саме так зазвичай знаменитості описують свій стиль життя. Однак 51-річна поп-співачка Селін Діон довела, що це давній стереотип, якого вона категорично не дотримується. Тому в інтерв'ю для російського Elle відчинила найпотаємніші кутки своє душі і заговорила на болючі теми.

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Перше, про що вона розповіла – смерть її чоловіка Рене Анжеліла, якого не стало у 2016 році. За її словами, вона зуміла переконати себе, що він завжди буде поруч з нею.

Дуже боляче втратити любов усього життя (замовкає на хвилину, – Elle). Але зараз у мене все добре, тому що я бачу Рене кожен день в своїх синах. Мій чоловік поруч, просто по-іншому. Він частина мене, він співає зі мною,

– запевнила Селін Діон.

Після чого запевнила, що після свого 50-річчя вона зрозуміла, що життя починається не в 18 і не в 30, а саме в 50, адже саме на даний час у неї з'явилося багато нових проектів і планів на майбутнє.

Я почала все спочатку … Записую альбом, їжджу на Тижні моди, відвідую покази, гуляю по Парижу, ходжу по музеях. Я дозволила собі жити на всю котушку. У молодості я тільки співала. Голосові зв'язки управляли життям. Я була співачкою і все. Впевнена, попереду у мене найкращі роки,

– з позитивом підкреслила канадська поп-діва.

Однак, що стосується її теперішнього життя, вона не змогла не заговорити про критику від недоброзичливців і, навіть, фанатів. Адже після її ефектних виходів під час Тижня моди у Парижі заголовки таблоїдів виблискували новинами про її надмірну худорлявість у 51 рік.

Не стану прикидатися, ніби мені наплювати, що про мене говорять і пишуть. Але я точно досягла того ступеня, коли можу дозволити самостійно приймати рішення, не вибачаючись за свій вибір. І добре, що завдяки L'Oreal Paris (у 51 рік співачка стала обличчям бренду, – LifeStyle 24) я можу допомогти іншим жінкам підняти самооцінку, сказати, що вони теж сильні, красиві і заслуговують найкращого,

– запевнила Селін Діон.