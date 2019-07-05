В Амстердамі відмовилися приймати Євробачення-2020: причина

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2020 році відбудеться в Нідерландах. П’ятірка міст наприкінці червня оголосила про свій намір позмагатись за місце проведення події, але наразі стало відомо, що столиця подала офіційну відмову.

Причиною такого неочікуваного рішення стало бронювання іншим замовником концертного залу Ziggo Dome, в якому збиралися організувати конкурс, повідомляють на офіційному сайті Євробачення. Місце буде недоступним в заплановані дати Євробачення-2020.

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Мер Амстердама Фемке Халсема також зазначила, що в столиці не знайшлось інших концертних майданчиків, які би вмістили велику кількість людей. Відтак, Амстердам відкликав свою заявку для участі в Євробаченні.

Додамо, що від конкурсу також відмовились такі міста, як Бреда, Леуварден, Гаага та Зволле. Відтак, наразі за місце проведення конкурсу боротимуться: Утрехт, Роттердам, Арнем, Гертоґенбос та Маастріхт. Яке місто прийматиме пісенний конкурс – стане відомо в середині липня.

Найбільш імовірними датами для проведення конкурсу в Нідерландах назвали: 12 травня (перший півфінал), 14 травня (другий півфінал) та 16 травня (фінал) 2020 року.

Що відомо про Євробачення-2019?Грандіозний фінал Євробачення-2019 відбувся у 18 травня 2019 року. У завершальному етапі шоу взяли участь представники 26 країн. За результатами голосування глядачів та журі, перемогу здобув представник Нідерландів Дункан Лоренс. Протягом кількох місяців він незмінно очолював рейтинги букмекерів з ліричною піснею Arcade. Україна цього року не брала участь в конкурсі, через скандал на Національному відборі зі співачкою MARUV.