В білизні та на підборах: Кім Кардашян сексуально презентувала свій новий парфум

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram/ @kimkardashian

Знаменита телезірка, попри зйомки в реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", також займається випуском своїх косметичних засобів. Так, напередодні 38-річна Кім Кардашян оголилася для рекламної кампанії власних парфумів, які випустила спеціально до Дня святого Валентина.

Нещодавно Кім Кардашян презентувала вихід своєї ідеальної червоної помади. Зірка вирішила довго не чекати і організувати сексуальну зйомку, знімками з якої зможе представити парфуми спеціально до найромантичнішого дня в році. Нові світлини Кім опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На світлинах для власної кампанії зірка постала у зміненому іміджі. Вона приміряла перуку з платиново-світлим волоссям. Однак більшу увагу привернуло вбрання Кім Кардашян. На світлинах 38-річна телезірка позувала у спідній білизні та на підборах.

Першим образом став нюдовий спортивний бюстгальтер, трусики і туфлі-човники, другим – боді на довгий рукав, яке обтисло тонку талію 38-річної Кім, а третім – світлий топ і босоніжки зі шнурівкою. На всіх світлинах зірка позує біля сердець з надписами, які зображають флакони її парфумів.

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian
 

Теги: LifeStyle Еротика Мода Кім Кардашян
Джерело: 24 канал
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