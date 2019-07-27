В білизняному топі: Анджеліна Джолі продемонструвала звабливий образ

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка стала рідше з'являтися на публіці, продемонструвала провокативний образ на вулицях Лос-Анджелеса.

Як заявляють чимало стилістів, у цьому році топ у білизняному стилі став антитрендом, який краще замінити на лаконічне шовкове вбрання. Однак не всі стежать за останніми тенденціями та одягаються за власним смаком. Зірки не виняток.

Читайте також: Друга частина фільму "Малефісента": мережу підкорює трейлер з Анджеліною Джолі

Так, фотографи спіймали голлівудську зірку Анджеліну Джолі на прогулянці. Для виходу акторка одягнула шовковий топ з мереживною ставкою у білизняному стилі. Знаменитість вкотре похизувалася своїми грудьми, форма яких виднілася крізь легку тканину.

Образ Джолі завершили широкі штани, сонцезахисні окуляри та чорні босоніжки.



Анджеліна Джолі / Backgrid

Додамо, що Джолі часто з'являється на публіці без спідньої білизни. До прикладу, в аеропорту Париж-Ле Бурже Анджеліна потрапила в об'єктиви папараці в світлому светрі, через який похизувалася пишними грудьми.



Анджеліна Джолі / Instagram / @joliepittsofficial