В блакитній традиційній сукні: королева Йорданії приміряла стильне вбрання для вечері

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Королева Йорданії
Королева Йорданії / Instagram / @queenrania

У мусульманських країнах до 4 червня триває священний місяць Рамадан. Так, королева Йорданії Ранія показала у соціальних мережах, як вона провела іфтар (вечірній прийом їжі під час Рамадану) із сиротами у четвер, 29 травня.

Про це йорданська королева повідомила на своїй сторінці в Instagram та показала короткі ролики у Stories, як вона провела іфтар.

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"Їхні Величності король Абдалла II і королева Ранія Аль Абдулла приймають іфтар для групи сиріт з усіх областей, у дитячому музеї Йордан", – йдеться в підписі до фото.

Компанію жінці склав її чоловік король Йорданії Абдалла II. Для публічного виходу Ранія, яка є дуже популярною у країні, приголомшила вибором яскравої сукні.

Так, на йорданській королеві – довга блакитна сукня у традиційному стилі, що прикрашена золотим коміром та поясом. Доповнили образ туфлі у тон на стійких підборах.

 

Королева Йорданії
Королева Йорданії з чоловіком / Instagram-Stories / @queenrania

Королева Йорданії
Королева Йорданії з чоловіком / Instagram-Stories / @queenrania

Королева Йорданії
Королева Йорданії з чоловіком / Instagram-Stories / @queenrania

Королева Йорданії
Королева Йорданії на іфтарі / Instagram-Stories / @queenrania

Королева Йорданії
Королева Йорданії на іфтарі / Instagram-Stories / @queenrania

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Ранія, королева Йорданії Йорданія Мода
Джерело: LifeStyle 24
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