В червоній сукні і на високих підборах: Меган Маркл зачарувала прихильників стильним образом

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Меган Маркл
Меган Маркл / Instagram / @swedishbritishfamilyroyal

Герцогиня Сассекська разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі, поруч з якими була посилена охорона, прибули в Марокко. Для світської появи вагітна Меган Маркл обрала яскраву сукню і, як завжди, улюблені високі підбори.

Після гучної вечірки в Нью-Йорку, яка має назву baby shower, Меган Маркл повернулася до своїх королівських обов'язків. В суботу, 23 лютого, герцоги Сассекські приземлилися в Марокко, де розпочалося їхнє триденне гостювання у принца північноафриканської столиці Мулайя Хасана.

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Для першого дня офіційного візиту вагітна Меган Маркл обрала яскраво-червону сукню до колін з елегантною накидкою від Valentino. Її волосся як завжди було зібране в пучок, а з аксесуарів виблискували лише діамантові сережки від Natalie Marie. Образ герцогині доповнили бежеві туфлі-човники та клатч від Valentino.

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі в Марокко / Instagram / @royal.addicted

Меган МАркл
Меган Маркл в Марокко / Instagram / @royal.addicted

Меган Маркл
Меган Маркл і принц Гаррі в Марокко / Instagram / @royal.addicted
 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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