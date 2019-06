В екс-учасника гурту Metallica Дейва Местейна діагностували рак

Знаменитий гітарист та співак Дейв Местейн заявив, що бореться з раком. Екс-учасник гурту Metallica вже почав лікування в одній із клінік США.

Несподіваною новиною Дейв Местейн поділився на офіційній Facebook-сторінці гурту Megadeth, яку він очолює. Рок-колектив вже скасував частину запланованих концертів та звернувся до прихильників підтримати артиста.

Сам Дейв Местейн налаштований дуже оптимістично. Водночас медики, які виявили онкозахворювання, прогнозують, що музикант має великі шанси на одужання.

Мені діагностували рак горла. Це, безумовно, те, до чого потрібно поставитися серйозно і відкрито цьому протистояти, але боротися з труднощами мені не вперше. Я щільно працюю зі своїми лікарями, і ми склали план лікування, який, на їхню думку, має 90% успіху. Лікування вже почалося,

– розповів Дейв Местейн.

Наразі музиканти Megadeth продовжують працювати над створенням нового студійного альбому та очікують на повернення Дейва Местейна до гурту. Окрім цього, частину запланованих концертів співак поєднає з лікуванням.

Хто такий Дейв Местейн?У 1981 році Дейв Местейн долучився до популярного рок-гурту Metallica, однак у колективі він пробув всього кілька років. За словами музикантів, стиль життя гітариста був іншим, аніж в інших учасників колективу, тому його попросили піти.



Після цього Дейв Местейн хотів помститись рок-гурту, перевершивши їхню славу. Тому музикант створив свій колектив Megadeth, який і досі має чималу популярність у світі. Вже у 1985 році він випустив перший студійний альбом "Killing Is My Business... and Business Is Good!", який отримав схвальні відгуки від знавців хеві-металу. На фоні новин про наркозалежність гурт випустив ще кілька платівок, а про складний характер Дейва Местейна ходили легенди: за час існування Megadeth у гурту змінилось 23 музиканти.



У 2011 році Дейв Местейн переніс операцію на горлі. За словами артиста, причиною для цього стала надмірна активність та часті різкі помахи голови на виступах.