В екстремальному міні: Кім Кардашян підкреслила звабливі форми – фото

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / www.gettyimages.com

38-річна світська левиця та дружина репера Каньє Веста Кім Кардашян вміє епатувати та завжди привертає увагу людей довкола. Новий образ зірки став предметом активного обговорення у соціальних мережах.

Нові знімки Кардашян опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Для виходу Кім підготувала яскравий образ, примірявши лаймове плаття з колекції бренду Maisie Wilen.

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Обтисла сукня ефектно підкреслила пишні форми знаменитості. Доповнила образ дружина Веста зеленими босоніжками на шпильках у тон та маленькою сірою сумкою Hermes Kelly.

Додамо, що завершують образ акуратний хвіст та макіяж у теплих відтінках. До слова, Кім нанесла тональний крем власного бренду на свої ноги також, щоб підкреслити блиск і звабливу засмагу.

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Getty Images

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Getty Images

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Getty Images

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кім Кардашян
Джерело: LifeStyle 24
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