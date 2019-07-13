В екстремальному міні: Кім Кардашян підкреслила звабливі форми – фото
38-річна світська левиця та дружина репера Каньє Веста Кім Кардашян вміє епатувати та завжди привертає увагу людей довкола. Новий образ зірки став предметом активного обговорення у соціальних мережах.
Нові знімки Кардашян опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Для виходу Кім підготувала яскравий образ, примірявши лаймове плаття з колекції бренду Maisie Wilen.
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Обтисла сукня ефектно підкреслила пишні форми знаменитості. Доповнила образ дружина Веста зеленими босоніжками на шпильках у тон та маленькою сірою сумкою Hermes Kelly.
Додамо, що завершують образ акуратний хвіст та макіяж у теплих відтінках. До слова, Кім нанесла тональний крем власного бренду на свої ноги також, щоб підкреслити блиск і звабливу засмагу.
Кім Кардашян / Getty Images
Кім Кардашян / Getty Images
Кім Кардашян / Getty Images
Кім Кардашян / Getty Images
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