В екстремальному міні: Кім Кардашян показала провокаційні фото з 5-річною дочкою

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Кім Кардашян і Норт Вест
Кім Кардашян і Норт Вест / Instagram @kimkardashian

Зірка реаліті-шоу і світська левиця Кім Кардашян часто шокує шанувальників у соціальних мережах своїми відвертими та пікантними образами. На останніх фото знаменитість позувала зі своєю старшою дочкою Норт.

Нові знімки Кардашян опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Кім позує в атласній обтислій сукні-міні білосніжного кольору із розпущеним волоссям, коло неї позує 5-річна Норт Вест. За словами знаменитості, дівчинка сама запропонувала матері сфотографуватися вдвох і Кім під час цього повторювала рухи дочки.

Я і моя найкраща подружка навіки! Норт прийшла до мене на зйомки і сказала "мамо, а можемо ми знятися разом, лише ти і я?" Я повторювала її пози і рухи, і ось, що вийшло! Завжди мріяла про дівчинку, і вона бездоганна!
– заявила світська левиця.

Кім Кардашян і Норт Вест / Instagram @kimkardashian
Кім Кардашян і Норт Вест / Instagram @kimkardashian

Кім Кардашян і Норт Вест / Instagram @kimkardashian
Кім Кардашян і Норт Вест / Instagram @kimkardashian

Кім Кардашян і Норт Вест / Instagram @kimkardashian
Кім Кардашян і Норт Вест / Instagram @kimkardashian

Кім Кардашян і Норт Вест / Instagram @kimkardashian
Кім Кардашян і Норт Вест / Instagram @kimkardashian

Нагадаємо, користувачі у мережі полюбляють критикувати Кардашян за материнство. До прикладу, свого часу скандалом став той факт про те, що Кім вирівнює дочці волосся двічі на рік. Фани наголошують, що це вкрай шкідлива процедура у такому віці.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 канал
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