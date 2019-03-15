В Ембер Хьорд з'явився новий бойфренд: фото

Американська кіноактриса все частіше з'являється на прогулянках з новими чоловіками. Лише нещодавно її запримітили з арт-дилером Віто Шнабелем, як вже днями її можна було побачити за поцілунками з аргентинським режисером Андресом Мускетті.

У відомому онлайн-виданні TMZ журналісти показали фотографії, на яких голлівудська зірка ніжно цілує свого нового обранця. Фанати знають бойфренда Ембер через фільм "Воно" (2017) та "Мама" (2013), режисером яких він виступив.

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Вони гуляли вулицями Лос-Анджелеса і перед тим, як сісти в автомобіль, ніжно поцілували одне одного. На знімках Хьорд виглядає щасливою, таким чином остаточно підтвердивши свій розрив з попереднім коханим Віто Шнабелем і новий роман з Андресом.



Ембер Хьорд з новим бойфрендом Андресом Мускетті / TMZ



Ембер Хьорд з новим бойфрендом Андресом Мускетті / TMZ

Варто додати, що до стосунків з Шнабелем та Андресом актриса мала довгий роман з мільярдером Ілоном Маском, а перед цим перебувала у шлюбі з актором Джонні Депом. Відтоді екс-подружжя ще досі відбувається з судовою тяганиною, звинувачуючи одне одного в минулих помилках.