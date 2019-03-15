В Ембер Хьорд з'явився новий бойфренд: фото

483 Читать новость на русском
Ембер Хьорд з новим бойфрендом Андресом Мускетті
Ембер Хьорд з новим бойфрендом Андресом Мускетті / www.tmz.com

Американська кіноактриса все частіше з'являється на прогулянках з новими чоловіками. Лише нещодавно її запримітили з арт-дилером Віто Шнабелем, як вже днями її можна було побачити за поцілунками з аргентинським режисером Андресом Мускетті.

У відомому онлайн-виданні TMZ журналісти показали фотографії, на яких голлівудська зірка ніжно цілує свого нового обранця. Фанати знають бойфренда Ембер через фільм "Воно" (2017) та "Мама" (2013), режисером яких він виступив.

Читайте також: Джонні Депп заявив, що Ембер Хьорд зраджувала йому з Ілоном Маском через місяць після весілля

Вони гуляли вулицями Лос-Анджелеса і перед тим, як сісти в автомобіль, ніжно поцілували одне одного. На знімках Хьорд виглядає щасливою, таким чином остаточно підтвердивши свій розрив з попереднім коханим Віто Шнабелем і новий роман з Андресом.

В Ембер Хьорд з’явився новий бойфренд
Ембер Хьорд з новим бойфрендом Андресом Мускетті / TMZ

В Ембер Хьорд з’явився новий бойфренд
Ембер Хьорд з новим бойфрендом Андресом Мускетті / TMZ

Варто додати, що до стосунків з Шнабелем та Андресом актриса мала довгий роман з мільярдером Ілоном Маском, а перед цим перебувала у шлюбі з актором Джонні Депом. Відтоді екс-подружжя ще досі відбувається з судовою тяганиною, звинувачуючи одне одного в минулих помилках.

blog_ava
Головні новини 14 березня: смерть чиновника, Британія не виходить з ЄС, отруєння учнів у Дніпрі
сьогодні
3345
Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle Зіркові романи Ембер Хьорд
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
сьогодні 12:08 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
Юлія Турелик 3630
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
14 березня 21:01 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
4551
Лазанья – рецепт приготування класичної італійської страви
14 березня 18:37 Лазанья – рецепт приготування класичної італійської страви
Богданна Рибак 1895
Топ-5 рецептів весняних салатів, які не нашкодять фігурі
14 березня 13:58 Топ-5 рецептів весняних салатів, які не нашкодять фігурі
Альона Захарова 805
Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць, куди можна відправитися
14 березня 11:10 Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць, куди можна відправитися
Юлія Турелик 2284
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук