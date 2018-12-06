В Інституті Pantone обрали головний колір 2019 року

Найактуальнішим відтінком 2019 року, за версією Інституту Pantone, став Living Coral – кораловий колір із золотистим підтоном.

Про це повідомили на сайті інституту.

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"У відповідь на тиск цифрових технологій і соціальних мереж, які все більше впроваджуються в повсякденне життя, ми шукаємо оригінальні і захоплюючі враження, які забезпечують зв'язок і інтимність. Комунікабельна і енергійна, природа кольору Living Coral заохочує до безтурботної діяльності. Символізуючи нашу вроджену потребу в оптимізмі і прагнення до радості, колір Living Coral втілює наше прагнення до грайливості", – переконують у Pantone.



Living Coral – колір 2019 року

Інститут кольору Pantone вже 20 років щорічно дає " відтінкові орієнтири" модельєрам і дизайнерам різних галузей.

Нагадаємо, що попередником Living Coral був колір Ultra Violet (ультрафіолет).