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В Італії через коронавірус припинили Венеціанський карнавал: як виглядають його учасники – фото

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У Венеції скасували традиційний карнавал / Getty images

Карнавал у Венеції щороку збирає тисячі туристів, які хочуть подивитися та взяти участь у яскравому дійстві. У 2020 році він стартував 16 лютого і мав протривати до 25 лютого. Однак святкові заходи скасувала влада регіону через спалах коронавірусу у країні.

Про скасування Венеціанського карнавалу повідомив губернатор регіону Венето Лука Зая 23 лютого. Про це інформує "Німецька хвиля".

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Ми маємо вжити кардинальних заходів. До них належить скасування карнавалу та навіть більше,
– наголосив він.

Увага! В італійському районі Венето, у якому розташована Венеція, зафіксовано понад 20 випадків коронавірусу COVID-2019. У самій Венеції – щонайменше 2 людей похилого віку перебувають у лікарні з цим захворюванням.

Тим часом популярним туристичним містом продовжують розгулювати деякі туристи. Окрім карнавальних масок, вони одягли медичні маски, аби захиститися від поширення небезпечного вірусу.

Як виглядає Венеція зараз:

 

Фото з соцмереж та Getty images

Що відомо про Венеціанський карнавал? Це традиційний щорічний карнавал, що відбувається у Венеції. Під час нього відбуваються урочиста хода, виступи і вистави акторів, невід’ємний атрибут свята – маска та яскравий колоритний костюм.

Традиція проведення карнавалу має 900-річну історію. Венеціанський карнавал вважається найбільш елегантним, загадковим та вишуканим дійством у світі. Щороку його відвідують понад пів мільйона туристів.

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Здоров'я Фестивалі Інфекція Інфекція у Європі Новини LifeStyle LifeStyle Новини культури
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